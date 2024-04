A hétvégén Kínában folytatódik a Forma-1-es világbajnokság, ezt megelőzően azonban Japánban versenyzett a széria, így néhány héttel ezelőtt forgathatták azt a klippet, amit Lewis Hamilton csak a minap osztott meg az Instagram-oldalán.

„Csak még egy éjszaka Tokióban” – fűzte hozzá a videóhoz a hétszeres világbajnok. Csakúgy, mint 2022 őszén, most is egy R34-es Nissan Skyline GT-R volánja mögé ült a hétszeres világbajnok Japán fővárosában, ám most egy másik példánynak lépett oda. A Motor1.com által kiszúrt, látványos képsorokon Tokió több nevezetes pontja is visszaköszön, mint például a Tokyo Tower:

A Mercedes versenyzőjének másfél évvel ezelőtti kiruccanása nem maradt következmények nélkül, ugyanis felmerült, hogy megszegte a szerződését azzal, hogy a tokiói utcákon – a közúti közlekedés szempontjából – „nem rendeltetésszerűen” használta a sportkupét; erről itt írtunk részletesen:

Már-már valamiféle kultusz veszi körbe a Nissan ötödik generációs, R34 jelű autóit, amiket 1999-től 2002-ig gyártottak a japánok. Ez idő alatt több mint 11 ezer darab gördült le a gyártósorról, amiket jellemzően 2,6 literes sorhatos motorral és hatfokozatú kézi váltóval szereltek.

Kifejezett GT-R-modellből ennél is kevesebb, alig négyezer darab készült, annyi is két ízben. 280 lóerő az ikerturbós hajtáslánc teljesítménye, amivel a mai napig különösen értékes sportautó 4,9 másodperc alatt gyorsul a 100 km/órára, míg a végsebessége 249 km/óra, legalábbis papíron. Azóta a Skyline név teljesen más szerepet tölt be a Nissannál; a GT-R 2007 óta egyáltalán nem fut ezen a néven, amióta az R35-ös generációja van a piacon.