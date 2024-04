Új, sokoldalú, mégis egyszerű technológiára nyújtott be szabadalmat Németországban a Ford: a CarBuzz által észrevett dokumentum szerint az amerikai márka találmánya révén jobb tapadás lenne elérhető különböző – többek között sáros, havas és kavicsos – útfelületeken, továbbá a keréklopások visszaszorításában is segítene.

Mindezt szenzorokkal forradalmasítaná a Ford, és a jövőben olyan modelleknél jelenne meg az újítás, mint a Bronco, vagy éppen a Mustang. A direkt guminyomás-érzékelő rendszer ugyanazokra a kerekekbe beépített sebességérzékelőkre támaszkodna, mint amiknek segítségével a blokkolásgátló (ABS) és a kipörgésgátló (ASR) is működik. Az azok által összegyűjtött adatok felhasználásával a rendszer kiszámítaná az egyes gumiabroncsok relatív méretét, és ha azt észleli, hogy valamelyik gyorsabban kezd forogni, mint a többi, felhívja az autóvezető figyelmét az alulfújt kerékre.

Ennek az indirekt változata dedikált és ebből fakadóan pontosabban is mérő szenzorokat használna, így nem is kellene visszaállítani alaphelyzetbe a gumi felfújását vagy cseréjét követően. A megoldásnak azonban hátulütője is van, mégpedig az, hogy abban az esetben ki kell cserélni az érzékelőket, ha lemerül az akkumulátoruk – más kérdés, hogy erre általában évtizedenként egyszer kerülne sor.

A Ford szerint számos előnnyel járna, főként a jövőbeli fejlesztések szempontjából, ha több adathoz hozzáférnének a gumiabroncsok kapcsán, ami bizonyos fokig már most is lehetséges. Ennek érdekében a rendszer állandó áramellátását is megoldaná: ezt piezoelektromos anyaggal biztosítaná, vagyis olyan anyaggal, ami mechanikai igénybevétel esetén elektromos feszültséget generálna, azaz önmagát töltené.

Mindemellett a bűnüldözésben is szerepet kapna, még ha csak átvitt értelemben is, ugyanis azt is érzékelné, ha éppen el akarnák lopni az autó kerekét.

Önálló áramellátásának köszönhetően a nyomásérzékelő még a jármű akkumulátorát sem terhelné, vagyis akkor is működne, ha az autót már leállították. Így az utcán parkolva is észlelné, ha felemelik az autót, mivel ilyenkor egyes gumikban nő, a többiben pedig csökken a nyomás, hiszen az autó súlya az egyik oldalra nehezedik. Ha közben az autó nem érzékeli a kulcsot, aktiválná a riasztót, és ha ez sem hozna változást, dudával és villogó fényszórókkal próbálná elijeszteni a potenciális tolvajt.

Nyilvánvalóan nem csak azért lennének hasznosak a valós idejű adatok, hogy tudjuk, éppen el akarják-e lopni az autónkat, vagy sem, bár ez sem egy utolsó szempont. Ezek segítségével a Ford – például olyan terepjárók, mint a Bronco esetében – precízebben térképezné fel a terepviszonyokat, és ha kell, azok megváltozására, illetve arra, ha csúszik vagy deformálódik a gumi, azonnal reagálhatnának a vezetési módok. A sport- és versenyautók esetében döntő fontosságú tizedmásodpercek megtalálásában, a hétköznapokban pedig például a jegesedés észlelésében nyújthatna segítséget.

Persze, az, hogy benyújtották a szabadalmat, a gyakorlatban még semmit sem jelent, így ez esetben is fennáll a kérdés, hogy a Ford képes lenne-e – sorozatgyártás tekintetében – olcsón és hatékonyan megvalósítani az ötletet. Számos esetben az autógyártók csak azért nyújtanak be egy-egy szabadalmat, hogy időt nyerjenek, leginkább a riválisaikkal szemben, és utána, ha úgy adódik, elvetik az adott koncepciót, ami néha nem is baj.