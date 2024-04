Számtalan eset mutatja, hogy sokszor okkal vagy joggal vontatnak el egy-egy autót, ahogyan azt is tudjuk, ez a szakma sem különb a többitől abban a tekintetben, hogy akár a balszerencse, akár a szakértelem hiánya miatt könnyen bekövetkezhet a legrosszabb – sőt, bizonyos helyzetekben egyáltalán nem látják szívesen a trélereket.

Az már ritkábban fordul elő, hogy menet közben próbálják meg elvontatni valaki autóját – az Egyesült Államokban azonban ez is megtörténhet. Egy, a Redditen megjelent videó alapján a sűrű forgalom kellős közepén akartak trélerre tenni egy autót, mialatt annak volánja mögött arra várt a tulajdonosa, hogy zöldre váltson a lámpa. Amikor eljött ez a pillanat, a Toyota sofőrjének ki kellett kerülnie a trélert, hogy megússza a vontatást.

Az incidensről készült videó itt nézhető meg:

Amellett, hogy a felvételen látottak nemcsak az autóban ülőkre, hanem a többi közlekedőre nézve is veszélyes volt, a kaliforniai törvény szerint az emberrablás és az autólopás kísérletének fogalmát is kimerítheti – írja a Jalopnik. A Specialty Towing, melyhez az ominózus, San Franciscó-i eset is köthető, egyébként sem egy jóhírű vállalat, ugyanis több csalás is köthető a vontatócéghez.