A BMW M2 nem épp a visszafogottság guruló szobra, de akinek nem elég harsány a gyári verzió, annak szól a Manhart által vadított MH2 GTR II. A német tuningcég már kínált egy visszafogottabb 560 lóerős csomagot, karbonszálas karosszériaelemekkel MH2 560 névvel, de az igazi ász a különlegességét messzire üvöltő GTR II-es, 715 lóerővel, magenta fényezéssel, és pezsgőszínű Manhart matricázással.

Akárcsak a kistestvér, ez is kapott egy komoly karbon-kiegészítő pakkot, agresszívabb a lökhárító, a motorháztető, a rácsozatot is cserélték, és van egy méretes fix hátsó szárny is a csomagtartón. A kerekek Raffa Wheels RFS-02-esek, színben pedig a matricázáshoz passzoló árnyalatban pompáznak.

Ekkora teljesítménynövelés mellé futómű tuning is jár, a rugóstagok Manhart Variant 4-esek, ami a KW-tól érkeztek. Belül a legfeltűnőbb változás a hátsó ülések hiánya, ezek helyén bukócsöveket találunk, szintén pezsgőszínre fújva.

Az M2-es eredeti háromliteres hathengerese az S58-as generációból 460 lóerővel tépi az aszfaltot, ez a bőven mindenre elég kategória, de a GTR II már a szupesportkocsiknak is feladhatja a leckét. A motor teljesítményét 715 lóerőre növelték, a maximális nyomaték pedig 850 Nm. Ezzel 100-200 km/óra között padlógázra mindössze 5,76 másodperc telik el.

Mindezt ráadásul a Manhart csupán szoftveres finomításokkal érte el, nincs cserélve sem a turbó, sem a belső alkatrészek a blokkban, csupán a szívó oldalon és a kipufogónál végeztek módosításokat.

Utóbbiból van egy civilizált verzió, katalizátorral, mindennel ami a környezetvédelemhez kell, de pályára, és erre kevésbé érzékeny országokba kínálnak versenykipufogót, részecskeszűrő és katalizátor nélkül. Az egész csomag árát nem árulta el a Manhart közleménye, de egy ilyen kiegészítő azoknak készül, akik nem nézik az árakat, az oldalukon külön-külön elérhetőek a kiegészítők egyenként is, csak a hátsó szárnyat magában is megvehetjük 1,2 millió forintért.