A Bugatti Veyron alapváltozatát a 16.4-et 2005 és 2011 között gyártották és mindössze 252 darab gurult ki a molsheimi összeszerelőüzemből. Sajnos ahogy múlik az idő, úgy az olyan tulajok, akik nem múzeumi körülmények között óvják a különleges autót, néha bizony a Valhallába küldenek egy-egy modellt, szóval a darabszám egyre csökken.

Szóval élőben látni a szupersportautók korosodó császárát mindig okot ad az ünneplésre, tehát aki a napokban Budapesten találkozott a narancs-fekete Bugatti Veyron 16.4-es műremekkel, azt most nagyon irigyeljük. A francia rendszámos autó a The Ritz-Carton szálloda előtt is parkolt, a tulajdonos vélhetően itt szállt meg.

Ha elmúltál már 30 jó eséllyel volt egy Veyron-poszter a szobád falán, vagy egy Turbo rágós papír a pénztárcádban és tudtad, ha őt húzod az autóskártya-pakliból, nyerted a kört.

2005 és 2015 között összesen 450 darab Veyron talált gazdára különböző változatokban. Motorja 8 literes, W16-os, négy turbón keresztül lélegző, alapból 1001 lóerős egység, amelynek a csúcsa a Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse modellbe került, amelyben 1201 lóerőt teljesít.

A Bugatti Veyron 16.4 Super Sport volt sokáig a világ leggyorsabb sorozatgyártású, közúti sportautója 431,072 km/órás végsebességgel.

Mivel a Bugatti Veyront már évek óta nem gyártják, és ahogy cikkünk elején említettük, számos példány az árokban vagy a roncstelepen végezte már, így ebből a sportautóból egyre kevesebb van, és amikor egy-egy példány gazdát cserél, ott bizony az árcédulán igen vastagon fog a ceruza. Manapság 2-3 millió euróért lehet Veyront vásárolni (bőven 900 millió forint felett).