Összetört egy indiai férfi álma, miután a rendőrök lefoglalták a helikopternek látszó autóját – írja az Independent. Ishwar Deen több mint két hónapon át „éjt nappallá téve” dolgozott a családi járgány átalakításán, és némi mellékesért esküvőkre adta bérbe. 250 ezer rúpiát, átszámítva majdnem 1,1 millió forintot áldozott a projektre, de mint kiderült, hiába.

Deen a propellert a Suzuki Wagon R tetejéhez hegesztette, míg a farokrotor a csomagtérben – vagy inkább annak helyén – kapott helyet. Épp egy műhely felé tartott, amikor a hatóságok megállították az általa „autókopterré” keresztelt járművet, és mivel szabálytalannak minősítették a rendhagyó átalakítást, azonnal elkobozták. A közösségi médiában egy felvétel is megjelent arról, ahogy összegyűltek a helyiek, hogy szemügyre vegyék – a lefoglalása után – a rendőrőrs előtt parkoló Suzukit:

Jugaad knows no boundaries 😝😂

In Ambedkar Nagar, UP, two brothers converted a car into a helicopter using jugaad. They were going to get the dent painted when the police caught them. And the vehicle (helicopter) was seized.

WTF Man Talent ki recognition hi nahi hai 😡 pic.twitter.com/J6IqBlCAc6

— やคค℘i やuภℽคtmค ☠ ᵀᴹ°᭄ (@PaapiPunyatma) March 20, 2024