Itt egy okoseszköz, amely kihasználja a hordozható akkumulátorok előnyeit, ezzel segítve az autósok életét. Szóval nem kell szenvedni a kábelekkel, vagy azzal, hogy nincs kéznél konnektor, ami valljuk be, például egy hosszabb autós úton ritkán van a kéznél. Azért ez elég kényelmes és főleg praktikus, ha egy parkolóban jön rád az autótakarítási kényszer (mert pl. a gyerekek összegányolták az utasteret és zivatar után lecsapatnád a felverődött port a kasztniról).

4 az 1-ben multifunkciós pakk

A Popdeer PD-E Pro egy olyan csomag, amelyben négy eszközt találunk: egy magasnyomású mosót, egy porszívót, egy power bankot és egy elektromos pumpát. A dologban az a csavar, hogy a 15000 mAh-s power bank (akkumulátor) látja el energiával a mosót, a porszívót és a pumát is, szóval ha nem épp a telefonunkat töltjük vezeték nélkül a hordozható áramforrással, akkor csak belecsattintjuk a fent említett eszköz-ökbe és már használhatjuk is őket.

Az alábbi videó remekül bemutatja a termékcsaládot:

Nézzük egyenként a szettet:

A Power Bank képes energiát biztosítani különböző eszközeinknek, nem csak az autóban, de utazás közben jön jól egy ilyen eszköz igazán. Alkalmas USB C-típusú, klasszikus USB, DC és vezeték nélküli töltésre is. Kapacitása 15000mAh.

Az elektromos pumpa az imént említett power banknak köszönhetően szintén vezeték nélkül tud üzemelni és kis helyen is elfér. A kívánt abroncsnyomást előre be lehet állítani, így akkor ér véget a fújási folyamat, amikor elértük a megfelelő nyomást. Alkalmas autók, motorkerékpárok, bringák, labdák vagy matracok, vízijátékok felfújására. A pumpa tetején elhelyeztek egy lámpát, hogy éjszaka is boldoguljanak a felhasználók.

A vezeték nélküli nagynyomású autómosó legnagyobb előnye, hogy akár egy vödör vízből, vagy ásványvizes flakonból is képes kiszippantani a vizet, így nem csak vezetékes áramra, de vezetékes vízre sincs szükség ahhoz, hogy moshassunk vele. Nem csak autómosásra, hanem öntözésre is alkalmas, hiszen állítható a víznyomás erőssége. Ez az eszköz is a csomagban található power bankról üzemel.

Végül a kéziporszívó, amelyet az élet számos területén bevethetünk az autótól, egészen a konyháig. A szívóerő két fokozatban állíthat (70 és 120 watt), portartálya pedig 100 milliliteres. Nem túl nagy, de egy étkezés után gyorsan összeszedni a morzsákat az autóban, arra elég lehet. HEPA szűrővel van szerelve, ami cserélhető, az eszköz súlya 240 gramm.

