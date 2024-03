MEGÁLL AZ ÉSZ #40 - Segítségnyújtás 😱Alulkormányzottá vált, megtalálta a szalagkorlátot és borult. ☀️ Tavaszi idő, száraz burkolat, napsütés az M85-ös autóúton. 🚗 Forgalom szinte semmi, érkeznek az autók, amikor az egyik nem követi le a kanyar ívét, picit letér az úttestről, megijed és elrántja a kormányt. Szalagkorlátnak ütközik, majd a visszapattanástól felborul. 🛣️ Ennek az esetnek most nem a vezetéstechnikai részét szeretnénk kiemelni, hanem amiről már korábban is írtunk: 🩺Ez pedig a segítségnyújtás elmulasztása. ❗️A videóban szereplő első érkező autó el is mulasztotta (a rendszáma sajnos nem volt leolvasható), de köszönet a második és harmadik autónak, akik viszont megálltak segíteni. 👩🏼‍⚖️ A törvény szerint, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt akár 2️⃣ évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. ☝ Mindig győződjünk meg róla, szükség van-e segítségre, ajánljuk is fel azt, illetve értesítsük a mentőket, a rendőrséget. De mindezt úgy, hogy ne okozzunk újabb veszélyes helyzetet. ‼ A saját testi épségünket vagy életünket ne kockáztassuk, mert sokszor nagyobb baj lehet belőle, mint a már megtörtént eset. 🦺Ha megállunk segíteni, akkor amennyire lehet húzódjunk le, az autóból láthatósági mellényben szálljunk ki és a lehető legbiztonságosabb úton, módon (a korláton kívül) közelítsük meg a segítségre szorulókat! 👷🏼Vigyázzunk egymásra! Vezessetek óvatosan! #mkif #m85 #pályánvagyunk