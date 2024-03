Biztos sok olvasó emlékszik még azokra a szinte érintetlenül hagyott, bezárt kereskedésekre, amelyekről írtunk már a Vezetünk rovatban. Ezeket elkerülték a vandálok, és évtizedeken át csak a természet, a por, és az idő vasfoga tett kárt az épületekben és az autókban.

Ezek a szerencsés kivételek, a következő videón látható kereskedésben ugyanis tomboltak a vandálok. Valahol Németországban található a bemutatóterem ahol eredetileg Ladákat árultak, majd később Kia típusok is felkerültek a palettára. Emellett több márkát is kiszolgáló szerviz volt, innen származik a Volkswagen Passat V6 dízel kombi és egy Nissan Almera is.

A YouTube-on található Forgotten Buildings oldal munkatársai bejárták ezt az elhagyatott márkakereskedést. A legenda szerint ez egy családi vállalkozás volt, de a két testvér 15 évvel ezelőtt összeveszett, és úgy döntöttek, hogy elválnak útjaik. Az autókereskedést állítólag azonnal bezárták, de a szervizműhely tovább működött.

Bár minden autót megrongáltak, ezeket az elhagyott járműveket nem bontották szét. A tolvajok rengeteg alkatrészt szerezhettek volna, hogy gyors pénzhez jussanak, de ez nem történt meg, csak a rombolás volt a céljuk.

Eléggé rejtélyes, hogy a tulajdonosok miért nem adtak el mindent, és csökkentették a veszteséget. Valószínűleg soha nem fogjuk megtudni a teljes történetet, hogy miért hagytak mindent hátra az enyészetnek.