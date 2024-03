Az idei Budapest-Bamakóra 365 csapat, összesen 1102 fő nevezett, ami minden eddiginél több. Ez a 15. verseny, ami felülmúlta a szervezők várakozását is. A rajt január 26-án volt a Budaörsi repülőtérről, ahonnan a mezőny egy összesen 8276 kilométeres túrának indul neki. Három nap alatt kellett eljutniuk az indulóknak Budapestről a marokkói Fezbe, ez volt az első szakasz, összesen 3539 kilométer, a futam igazán érdekes része csak innen indult.

Marokkón keresztül az Atlasz-hegység tartogatott fagyos, havas szakaszokat, de hőség is várt az autósokra, motorosokra. Majd Mauritánián és Szenegálon keresztül jutottak el Guineba és a verseny célállomására, Sierra Leonébe. A célvonalnál az afrikai állam turisztikai miniszter helyettese fogadta a Budapest-Bamako mezőnyét és mindenkinek személyesen adta át a cél oklevelét. “Idén az indulók sokkal felkészültebbek és hősiesebbek voltak, mint az elmúlt években. Csak a csapatok 10 százaléka adta fel a futamot menetközben” – mondta Szabó Gál András a rally alpítója.

A versenyt az idén is, akárcsak az elmúlt években, a Köröscsapat nevű off-road navigációs legénység nyerte. Az orosházi Pásztor András és Kósa Zoltán komoly pontelőnnyel kerültek az élre és tartották vezető pozíciójukat végig. A futam nem időméréses, hanem navigációs pontverseny volt.

Furcsa járgányokban ezúttal sem volt hiány: volt két tűzoltó autó, Moszkvics, két Wartburg, Renault 4-es, Austin Mini és egy kombi Lada is. Ők is mind küzdelmesen, de sikeresen értek be a sierra leone-i célba. A mezőny 10 országon, a Szaharán és a szahel övezeten haladt át, míg leért a trópusi Sierra Leonébe.

Galéria

A világ legnagyobb és legnépszerűbb amatőr rallyja 2026-ban újra rajtol!

A Budapest-Bamakot a Vezess is támogatta, a rajtnál is ott voltunk a budaörsi reptéren, amelyről élő bejelentkezés készült