A Volkswagen az elmúlt hetekben jegyeztetett be néhány új típusnevet a Német Szabadalmi és Védjegyhivatalnál, Mexikóban és Chilében is, amely arra utal, hogy ezeket az új neveket új járművekhez párosíthatják majd a jövőben, derítette ki a CarBuzz.

A következő nevekre nyújtott be védjegyet a Volkswagen:

Airon

Angra

Hera

Tempus

Tera

Therion

Thron

Tukan

Az Aironnak nincs egyértelmű jelentése, de a héber „Ayron” név jelentése „erő”. Az Angra sokkal érdekesebb, mivel több jelentése is van: a portugál szó „patakot” jelent; a régi északi nyelvben azt jelenti, hogy „bántani, bosszantani”; emellett van egy rovar és egy halfaj is, amelyet ezzel a névvel illetnek, valamint egy brazil metálzenekar is ezt a nevet viseli. De ami sokkal valószínűbb, hogy a Volkswagen a névválasztáskor az 1980-as évek közepén alapított Angra Industria e Comercio de Carrocerias nevű brazil cég egyik járművére gondolt, amely egy sportkocsi és egy buggy keresztezése.

Ez az autó VW-motort és üvegszálas karosszériát kapott, így talán a német gyártó ezt a verdát akarja újjáéleszteni.

A többi névnek nincs ilyen titokzatos háttértörténete, de azért érdemes megemlíteni, hogy Héra a görög mitológiából ismert istennő. Konkrétan a házasságért és a nőkért felelős istennő. Héra a gyermeküket világra hozó nők védelmezőjeként is szerepel, amely így tökéletes név lehet egy családi autónak.

A Tempus latinul „időt” jelent. A Tera latin eredetű női név, jelentése, „föld”. Therion görögül „vadállatot” vagy „bestiát jelent. A Thron a „trón” német megfelelője, a Tukan pedig egy trópusi madárfaj nevét rejti.

A VW előszeretettel használt a múltban széljárások és áramlatok által inspirált neveket, mint például a Golf, Passat, Scirocco vagy a Bora, azonban szinte lehetetlen megjósolni, hogy az újonnan bejegyzett neveket mire fogják használni (ha egyáltalán használják majd), de mivel számos VW crossover és SUV neve „T” betűvel kezdődik, valószínűsíthető, hogy a fent felsorolt neveket szedánokon vagy kombik fogják kapni.