Felborzolta a kedélyeket egy, az Egyesült Államokban készült felvétel, melynek nyomán egy georgiai anyát vontak felelősségre. Az interneten közzétett videón egy gyerek látható egy Dodge Challenger csomagtartójában, ami miatt – bejelentésre reagálva – indult az ügyben nyomozás.

JUST IN: Gwinnett County Police have arrested Diana Shaffer after this video shows a child (12) sitting in the trunk while the car went down the road. Police say the mom wanted the child to help hold the object in place ⁦⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/jYrD6N2akS

— Eric Perry (@Ericperrytv) February 28, 2024