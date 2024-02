A Bugatti Bolide minden tekintetben extrém lesz még a szupersportautók között is. Egy igazi versenypályára épített technikai csúcsteljesítmény, ami a Le Mans-i prototípusok világát idézi meg. Sőt, talán oda is tartozik.

Ezt a fékrendszer már önmagában bizonyítja, amit két év fejlesztés után mert késznek mondani a fékekhez igencsak értő Brembo. Csak erre az autóra optimalizálták a rendszert, elöl 390×37,5 mm, hátul 390×34 mm vastag karbonszálas féktárcsákkal. Ebben a méretben még nem csinált hasonlót a gyártó, a lassítás erejét az első tengelyen kerekenként 2 darab 8 dugattyús, hátul kerekenként 2 darab 6 dugattyús, alumíniumból készített nikkel-bevonatú nyereg szavatolja.

A szénszálas tárcsák technológiája közelebb áll a Forma-1-hez, mint az utcai szupersportautók karbon-kerámia féktárcsáihoz. Ezekben a szénszálas anyag rétegeit 2500 Celsius fokon hevítik össze, így elérve a féktárcsa végleges vastagságát, és formáját.

A technológiát eredetileg a Concorde számára fejlesztették ki, a szénszálas anyagok használata azt jelenti, hogy a lehető legkönnyebbek ezek az alkatrészek, a Bolide féktárcsái mindössze 3,2 kg-ot nyomnak. A megoldás hátránya, hogy hidegen nem optimális a fékerő, és nehéz felmelegíteni ezeket üzemi hőmérsékletre, de aki profi versenygépre vágyik, annak ezzel a feladattal meg kell birkóznia.

Nem véletlen, hogy a Bolide nem utcára való villantós gép, hanem inkább technikai erődemonstráció a Bugatti mérnökeitől. A 8,0 literes W16-os motorral szerelt Bolide, mindössze 1450 kilogrammot nyom, és 1600 lóerőre lőtték be a teljesítményt. A koncepció még 1800 lóerő feletti számokat ígért, de az még a Bugattinál is túl merész lett volna. Így is őrületes a 0,9 kg/lóerős tömeg-lóerő arány, amit 98-as oktánszámú üzemanyaggal produkál a mindössze 40 példányban gyártott, 1,5 milliárdért árult Bugatti.