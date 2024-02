Még halat is fogtak benne, akkora kátyú keletkezett a Heves vármegyei Lőrinci közelében. A hatalmas tócsában ficánkoló halra egy helyi természetvédő figyelt fel, aki kifogta a halat, majd szabadon engedte a Zagyvában, mindezt pedig meg is örökítette – számolt be róla az RTL Híradó.

A férfi elmondása szerint a 13 centiméteres mélységű úthiba miatt már több autó is megsérült. Többen jelezték is a problémát a közútkezelő felé, de „semmi nem történik”.

A Magyar Közút a csatorna megkeresésére azt közölte, hogy a hal nem egy klasszikus kátyúban élt, az ugyanis a bekötő út padkáján alakult ki. Az úthiba javítására március elején kerül majd sor.

A hazai utak katasztrofális helyzetét látva a keletkező úthibákat, azok javítását, valamint annak tartósságát járta körbe nemrég a Vezess – az önálló életét élő kátyúkra az alábbi cikkben kerestünk magyarázatot: