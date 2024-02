2004-ben még messze volt a villanyautók kora, épp felívelőben voltak a gazdasági mutatók, az autógyártók pedig egymás után mutatták be a ma már lázálomnak tűnő terveiket különféle szupersportkocsikról. Akkoriban a csúcsmodellekben még sok V12-est találhattunk, a sorba pedig tökéletesen illett a Chrysler terve, a különös nevű ME Four-Twelve tanulmánnyal.

Húsz éves, de a formája még ma is friss, látványos, a technikai részletei pedig ma is elismerésre méltóak. „A valaha volt legfejlettebb Chrysler.” – írta a korabeli sajtóközlemény 2004-ben. Való igaz, merész próbálkozás volt, hiszen még a Mercedes akkori nehézsúlyú csúcsmodelljére, a 650 lóerős SLR-re is rálicitált, ami 650 lóerős volt.

Az ME Four Twelve típusjelzés a középmotort (mid engine) a négy turbót és a 12 hengert takarja. Csupán 1310 kilogramm az autó tömege, a karosszériaszerkezet és a borítás is szénszálas műanyag. Mivel a hajtáslánc súlya kompletten 482 kilogramm, a teljes belső tér is csak 194 kilóval növeli a súlyt, az autó üres súlya 1310 kilogramm.

Még az ülések vázát is karbonszálas műanyagból készítették, így az egész ülőhely mindössze 12,3 kilogrammot nyomott a mérlegen. Az eredmény pokolian jó súly-lóerő arány. Az ülések mögött dolgozó AMG-től származó V12-es hatliteres motor a négy turbófeltöltővel 862 lóerőt teljesített, így egy lóerőre mindössze 1,5 kilogramm jutott.

Az erőt egy dupla kuplungos Ricardo márkájú hétsebességes váltó jutatta el mind a négy kerékre, a váltási idő pedig szempillantásnyi volt csupán, akkor még nem volt átlagos megoldás ez a technika, a maga 200 ezredmásodperces váltási idejével.

Az ME Four-Twelve tényleg árnyékba akarta szorítani a családon belüli Mercedes konkurenciát is, a gyári szimulációk szerint 2,9 másodperc alatt gyorsult a gép 96 km/órára, a negyed mérföldet 10,6 másodperc alattteljesítette, a végsebesség pedig 400 km/óra lett volna (az SLR végsebessége 333 km/óra).

Ezekkel a számokkal, és ezzel a formával még most is sok milliárdos pénztárcája nyitható lenne, 2004-ben pedig főleg csábító darab volt. A korabeli hírek komoly gyártási szándékról szóltak, de a terveket mégis elkaszálták. Ennek oka lehetett a magas gyártási költség, a sok kísérleti technológia nem kecsegtetett túl nagy profittal, és az anyacég, a Daimler sem néztevolna jó szemmel, ha a felvásárolt amerikai márka odapörköl a német nagyágyúknak.