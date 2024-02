Ha az autó árához viszonyítjuk, akkor bátran kijelenthető, hogy egy filléres kütyünek köszönheti a kanadai autótulajdonos, hogy végül megtalálták ellopott járművét. A történet igen kalandos, egy autóba helyezett AirTag (kb. 14 ezer forint) helymeghatározó kellett hozzá csupán, hogy majdnem happy end legyen a vége, de ebben azért van még csavar bőven.

A nyomkövető hónapokon át küldte az ellopott, vadiúj GMC Yukon XL (30 millió forint körül van az új ára) helyzetét tulajdonosának, azonban hiába volt egyértelmű, merre jár a hatalmas SUV, az illetékes hatóságok eddig nem tudták visszaszerezni azt a tolvajoktól.

Andrew azután rakott két darab AirTag is az autójába, miután előző verdáját 2023 májusában ellopták. Nagyon okosan tette, hogy az új autót ezzel a módszerrel biztosította be, hiszen ezt is ellopták tőle – számol be róla a CBC. Nem egy szerencsés ember, vagy nagyon rossz környéken lakik…

A GMC-vel a lopás után még órákig Toronto környéken kocsikáztak, ezek után egy vasúti konténerből jelzett az Apple AirTag. Itt pontot is lehetett volna tenni az ügyre, de a rendőrség azt mondta, nincs joguk a konténert kinyitni, és a vasútitársasághoz irányították Andrew-t, de mire megkapták volna az engedélyt, a vonat már tovább állt, benne az értékes autóval.

A lopás utáni hetedik napon Montreal kikötőjéből jelzett a GPS, majd ezután egy hónap csend volt.

Hogyan működik ez a technológia? Az AirTag nem küld folyamatosan jelet, akkor osztja meg helyzetét ha közelébe kerül egy lokátorfunkciós Apple-termék, amelyre rákapcsolódik és ezen keresztül megosztja saját helyzetét a párosított készülékkel, esetünkben Andrew telefonjával.

A következő jelzés szeptemberben érkezett, immár Belgiumból, Antwerpen kikötőjében parkoltatták a GMC-t jó ideig. Szeptember 26-án újabb jelzés pittyent, de már hatezer kilométerrel távolabbról, egy dubaji kikötőből. Az autót és kanadai tulajdonosát így 11 ezer kilométer választotta el egymástól.

Andrew és ügyvéd édesapja intenzíven ráfeküdt a dologra, hogy visszaszerezzék az autót.

Még egy dubaji magánnyomozót is felbéreltek, aki végül megtalálta az autót, és kiderült, hogy már árcédulát is akasztottak rá: 80 ezer dollárért kínálják (30 millió forint).

A torontói rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben, Andrew pedig felvette a kapcsolatot az Interpollal és az emirátusok hatóságaival is, hogy valahogy visszakapja járművét. Az ellopott GMC Yukon az utóbbi hetekben nem mozgott, és még mindig egy használtautó-kerekesdésben van.

Ha pedig neked is eszedbe jutott, hogy dobsz egy AirTaget az autóba, akkor azt kell mondjuk, nem hülyeség. Azok se csüggedjenek, akiknek nem Apple telefonjuk van, hiszen androidos készülékhez is van számos nyomkövető termék, és még az áruk is hasonló, mint az Apple nyomkövetős kulcstartója.