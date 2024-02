Tavaly év végén mutatkozott be, az utakon azonban várhatóan csak 2025 első negyedében fog megjelenni a Nio legújabb elektromos modellje, az ET9. Mostanáig nem sok részletet közöltek a kínai márka következő zászlóshajójával kapcsolatban, az utóbbi napokban azonban több sajátos képességére is fény derült, amikre a Carscoops figyelt fel.

Az ET9-ről közzétett videók egyikében a típus intelligens aktív felfüggesztését mutatták be: a Sky Ride néven beharangozott rendszer négy különálló, az egyes kerekeket egymástól függetlenül vezérlő hidraulikából áll. Ezeknek köszönhetően például olyan trükkre is képes a szedán, hogy lerázza magáról a havat – pont úgy, ahogyan egy kutya is megrázza a bundáját, miután az esőben bejön a kertből a házba.

a videó a hirdetés után indul

Egy másik videóban azt próbálták meg bebizonyítani – méghozzá igen látványosan –, hogy egyenetlen útfelületen is képes megőrizni stabilitását a Nio ET9. Hogy mennyire, azt jól mutatja, hogy gond nélkül végigment egy fekvőrendőrökkel tűzdelt tesztpályán, miközben a motorháztetőjén egy talpas üvegpoharakból épített piramissal „egyensúlyozott”, ráadásul a poharakból egy csepp folyadék sem folyt ki.

a videó a hirdetés után indul

A Nio ET9 főként olyan modellek kihívója lehet, mint a BMW i7, a Mercedes-Benz EQS, a Porsche Panamera, valamint a Tesla Model S. Két elektromos motorjának együttes teljesítménye 707 lóerő, emellett az áramellátásáról az ultragyorsan is tölthető, 120 kWh-s akkumulátorpakk gondoskodik. A kifinomult aktív felfüggesztés mellett többek között hátsókerék-kormányzással is felvértezték a modellt.

Az ET9 kínai árát is nyilvánosságra hozták már: az előrendelési fázisban 800 ezer jüant kérnek el érte, ami a jelen sorok írásakor érvényes árfolyam értelmében közel 40 millió forintnak felel meg.