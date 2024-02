Az igazi autórajongó értékeli a veterán korú autókat, akkor is, ha dízel kombiról van szó. Szerkesztőségünkben is vanS-124 tulajdonos (Mercedes-Benz E 250 Diesel T-Modell), aki kifejezetten élvezi az idős autóval járó kalandokat, de azért titkon sejtjük, ha lehetőség nyílna rá, akkor a képeken látható kivitelt is beállítaná a garázsba.

Sőt, ezzel talán mindannyian így vagyunk, mert már ritka kincs egy igazi régi vágású, őszinte, nagy teljesítményű V8-as szívó benzinmotor.

Mielőtt az Audi bemutatta volna az RS2 Avantot, a BMW pedig az első M5 Touringot, az AMG észak-amerikai részlege már dolgozott a saját nagy teljesítményű Mercedes kombiján. Ez a különleges modell, becenevén „The Mallet” (kalapács), egy 1988-as, egyedi fejlesztésű modell, amelyet most maga is kalapács alá kerül.

A nemesi nevén Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG-nek hívott autó története Richard Buxbaummal, az AMG Észak-Amerika alapítójával kezdődik. Őt bízták meg egy V8-as kombi építésével 1987-ben, és mivel az autót egy nagyon tehetős ügyfél rendelte meg, egy 6,0 literes, 32 szelepes hengerfejjel ellátott motor került bele, amely 375 lóerőt teljesített.

Hatliteres V8-as 310 lóerővel

Az autó azonnal szenzációt keltett a sajtóban, és elnyerte a „Kalapács” nevet, de mivel óriási költség volt a motortuning, ezért Buxbaum nem érezte az üzleti sikert. Úgy gondolta azonban, hogy talán egyszerűbb kivitelben, olcsóbban megérné egy limitált szériát összehozni.

Így aztán megvette a képeken látható Mercedes 300 TE-t, és prototípusként használta az átalakítások teszteléséhez. Az immár 16 szelepes hengerfejjel, 310 lóerős V8-as motor mellett a 124-es kombi kapott még 16 colos AMG kereket (amelyeket azóta 17-esekre cseréltek), rozsdamentes acél kipufogót, és egyedi belteret.

Emellett egy S-osztályból származó önzáró differenciálművet is felhasználtak, és csökkentettek az autó hasmagasságán.

A módosításokat a Car and Driver munkatársa, John Philips is kedvezően fogadta, aki a „The Mallet (ez tulajdonképpen a speciális gumikalapácsok elnevezése)” becenevet adta neki. Véleménye szerint még kisebb teljesítményű motorral is képes volt felülmúlni a korabeli Porsche 911 Carrera, Chevrolet Corvette, BMW M5 vezethetőségét.

Sajnos a projekt soha nem indult be, így ez az egyetlen ilyen modell ezzel a kivitellel, amit az RM Sotheby’s árverésén kínálnak majd fel a vevőknek.

Mercedes-Benz S124

A Mercedes-Benz S124-es kódja az 1985-1997 között gyártott, hosszmotoros, hátsó- vagy összkerékhajtású, felső középkategóriás típus kombi kivitelét jelenti. 4-5-6-8 hengeres motorokat kapott a 124-es sorozat, benzinesként 105-381 LE (200-E60 AMG), dízelként 72-147 lóerő között (200D-300D Turbodiesel).

A megfizethető modellek közül ajánlható négy hengerrel az M110 (220E), az M102 (230E), a sorhatok közül jók az M103-as és majdnem ennyire a 24 szelepes, M104-esek is (300E, ill. 320E). Dízel 124-esből az a jó, amelyikben úgy van 1,5 millió km, hogy közben azért költöttek is rá. Élvezeti értéke az 5 és a 6 hengeres dízeleknek van, a szívókból akad kézi váltós is, a turbósak mind négyfokozatú automaták.