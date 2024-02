A német A71-es autópályán található Rennsteig-alagútban gyulladt ki egy autószállító kamion február 8-án, csütörtök éjszaka. Amikor a volánnál ülő 41 éves lengyel sofőr észrevette, hogy a pótkocsi egyik kereke lángolni kezdett, félreállt, hogy megpróbálja eloltani a tüzet – miután nem sikerült, bátor lépéssel akadályozta meg, hogy tragédia legyen a balesetből.

Még volt annyi lélekjelenléte, hogy megnyomja a közeli segélyhívó gombot, majd az égő kamionba visszaülve folytatta az útját – olvasható a rendőrség közleményében.

Csaknem 8 kilométeres hosszúságával a Rennsteig-alagút Németország leghosszabb közúti alagútja, az ekkor hátralévő 6 kilométert pedig úgy teljesítette, hogy közben a tűz az egész pótkocsira átterjedt.

Szó szerint az utolsó pillanatban ért ki az alagútból, aztán a legelső lehetőségnél parkolt le a szabadban, és kiugrott a kamionból; rövidesen az egész szerelvény lángba borult. A korábbi vészjelzésnek köszönhetően gyorsan kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, a mentés idejére pedig mindkét irányból lezárták az alagutat.

A truck driver had a close call when his vehicle caught fire in a tunnel in Germany.

