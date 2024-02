A Tokiói Autószalonon mutatta be a Toyota a ’80-as évekbeli klasszikusa, az AE86 elektromos változatát. Habár az utóbbi évek tendenciájából kiindulva joggal gondolhatnánk, hogy ez is egy formája a villanyautók népszerűsítésének, a gyári tanulmányautók esetében nem ez a bevett szokás. Az elektromossá faragott Corolla Levin nem is vásárolható meg, sőt, a volánja mögé sem ülhet bárki.

A japán márka mobilitási leánycége, a Kinto egy, a weboldalán meghirdetett lottósorsolás keretében fogja kiválasztani a szerencséseket, akik vezethetik az AE86 BEV-t, miután fizettek 20 ezer jent, ami a mostani árfolyamon közel 50 ezer forintnak felel meg. Hivatalosan nem közölték, hány nyertest sorsolnak ki, de összesen 13, egyénként háromórás sávot jelöltek ki, ami többé-kevésbé választ adhat a kérdésre – írja a Motor1.com.

Az AE86 elektromos hajtáslánca a Tundra i-Force Max hibrid pick-upból származik, ami 95 lóerőt, mellette pedig 150 Nm-es nyomatékot ad le, mindez pedig a hatfokozatú kézi váltón keresztül jut el a hátsó tengelyre. Nyomaték tekintetében nem sokkal marad el a típus eredeti, 1,6 literes benzines motorjától, ellenben teljesítményben észrevehető a különbség, az ugyanis 128 lóerőre volt képes.

Akiknek pedig lehetőségük adódik rá, hogy kipróbálják, azok sem száguldhatnak féktelenül, a szabályok ugyanis többek között a driftelést is tiltják, amennyiben pedig az adott sofőr kárt tesz a villany-AE86-ban, vagy összetöri azt, a javítás minden költségét viselnie kell. Más kérdés, hogy ez a Toyota-rajongók kedvét szegi-e, elvégre az eredeti típus fő vonzerőjének a driftelési képessége számított, vagy épp az ellenkezője igazolódik be, és megértéssel kezelik a helyzetet.

Az elsőre szokatlannak hangzó eljárás már nem annyira új keletű: a hetekben szintén „lottón” sorsolták ki, ki az, aki egyáltalán megvásárolhatja a Subaru WRX limitált sportkülönlegességét.