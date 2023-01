Minden új autó legalább kétszer szennyezi a környezetet, már azelőtt, hogy beindítanád. Egyrészt a gyártása során felszabaduló káros anyagokkal, másrészt azzal a hulladékká váló gépkocsival, aminek a kiváltására szánják. Ne gyárts újat, inkább tedd környezetbaráttá a régit, mondják ezért egyre többen. Ez persze nem ilyen egyszerű, hiszen egy időn túl az öreg autók már valóban nem alkalmasak a használatra, de ha egy ép karosszériát és jó futóművet csak azért kell bezúzni, mert motorja már nem eléggé tiszta üzemű, az kimeríti a bűnös pazarlás vádját.

Elektromosként támad fel a legendás Hacsiroku 1 /13 Fotó megosztása: 2 /13 Fotó megosztása: 3 /13 Fotó megosztása: 5 /13 Fotó megosztása: 6 /13 Toyota AE86 H2 Toyota AE86 H2 Fotó megosztása: 7 /13 Toyota AE86 H2 Toyota AE86 H2 Fotó megosztása: 9 /13 Toyota AE86 BEV Toyota AE86 BEV Fotó megosztása: 10 /13 Toyota AE86 BEV Toyota AE86 BEV Fotó megosztása: 11 /13 Fotó megosztása: 13 /13 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Másfelől joggal aggódnak a veterán autók tulajdonosai, hogy a szigorodó emissziós korlátozások miatt egyszer csak eljön a pillanat, amikor többet nem vehetik elő azt. Nem véletlenül lelhetünk fel egyre több helyen elektromos átalakításokat kínáló cégeket – egy villanymotoros autó persze soha nem lesz ugyanolyan, mint az eredeti, de sokak inkább ezt a kompromisszumot választják, mint hogy végleg elbúcsúzzanak szeretett autójuktól.

A Toyota most két opciót is kínál erre, és mindkettőt ugyanabban a típusában, a nyolcvanas évek emblematikus sportmodelljében, az E86-osban mutatta be.

Az AE86 BEV a Prius PHEV akkumulátorát és a Tundra hibrid villanymotorját kapta meg; a hajtás maradt a hátsó keréken, és a kézi váltót sem bántották.

Ennél izgalmasabb az AE86 H2, amelyben a 16 szelepes, soros négyhengeres benzinmotort hidrogénüzemre alakították át. Azt régóta tudjuk, hogy a Toyota rendelkezik ilyen technológiával, az azonban újdonság, hogy a versenypályákon finomított rendszert annyira szabványosították, hogy bármilyen benzinmotorra ráépíthető.

Ezt persze sem ők, sem mi nem állítjuk, de ha már két motorhoz hozzápasszították a technológiát, nem fog különösebb gondot okozni összehangolni a harmadikkal, negyedikkel, és így tovább. A tartályokat ezúttal is a Miraiból emelték át; azokat a csomagtartóban helyezték el.

Mindkét tanulmányautó újrahasznosított anyagokból készített övpárnákat, illetve felújított versenyüléseket és -öveket kapott, hogy még inkább kihangsúlyozzák a Toyota környezetvédelmi törekvéseit.