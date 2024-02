A hét elején a Vezess ellátogatott a jelenleg szinte felismerhetetlen állapotban lévő Hungaroringre, ahol nagyszabású munkálatok vannak folyamatban annak érdekében, hogy a mogyoródi aszfaltcsík 2026-ban már teljesen megújulva adjon otthont a Forma-1-es Magyar Nagydíjnak.

Ezzel párhuzamosan gőzerővel folyik a munka a világ egyik legismertebb versenypályáján, a Nürburgring Nordschleifén is – írja a CarBuzz. Munkagépek tucatjai jelentek meg amiatt, hogy újraaszfaltozzák a Zöld Pokol egyik legveszélyesebb részét, a Fuchsröhre környékét: a csaknem egy kilométer hosszú szakaszon az aszfaltfelülettel együtt az alatta lévő rétegek is megújulnak, ami nemcsak kiváló csúszásállóságot fog eredményezni, de várhatóan a vízelvezetés is javulni fog.

A munkálatokra 3 millió eurót, átszámítva 1,16 milliárd forintot fordítanak.

Azon kívül, hogy szinte minden évben felújítanak egy-egy kilométert a több mint 20 kilométeres vonalvezetésen, a mostani holtszezonban a megszokottnál feszítettebb a munka. Felújítják az egykori Forma-1-es Német, illetve Európa Nagydíj helyszínéül szolgáló Grand Prix-vonalvezetés bokszutcáját is, ennek ellenére a terv az, hogy március 16-ig mindennel végezzenek, mivel utána versenyekkel és pályanapokkal lesz telítve a naptár.

Mindemellett jelentős digitalizáción előtt áll a németországi versenypálya: ahogyan azt tavaly bejelentették, különleges HD-kamerákat és LED-paneleket telepítenek, továbbá a pályabírók dolgát segítve a mesterséges intelligencia is megjelenik. Most is zajlanak az ezzel kapcsolatos fejlesztések, többek között az optikai kábelek lefektetéséhez szükséges aknák kiásásával és a kamerák alapjainak kiépítésével.