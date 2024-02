Igen, tudjuk, hiszen a Police.hu-n minden egyes traffipaxos hír végén leírják, hogy Magyarországon a gyorshajtás miatt van annyi baleset és ennek visszaszorítása érdekében van szükség a folyamatos sebességmérés.

Ezzel nincs is gond, de valahogy a visszaszorítás évek óta nem következik be. Nincs kevesebb gyorshajtó az utakon, nincs elrettentő ereje a traffizásnak, sőt évről-évre rekordot dönt a sebessegmérésből beszedett pénzösszeg (kivéve a #maradjotthon covid időszakot). Arról nem is beszélve, hogy ezek a milliárdok hová kerülnek, mire fordítja a beszedett bírásgok összegét az állam? Senki nem tudja. Arra van tippünk, hogy mire nem: az utak állapotára, a közlekedési morál javítására, a gyorshajtások visszaszorítására.

Azt is jó ideje tudjuk, sőt a KRESZ is kimondja, hogy rendőreink bárhol letámaszthatják a háromlábút, bárhol leparkolhatnak, ha sebességmérést végeznek. Szóval bokorból, járdáról, mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóból, forgalomtól elzárt területről, szabálytalanul parkolva is mérhetnek. Egy valamit szögez le a KRESZ ezzel kapcsolatban (a 63.§-a szerint):

„a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezést; azt a járművet, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezés üzemel, a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármű forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza.”

És akkor jön egy ilyen felvétel, amitől egyszerre megy fel a vérnyomás, nyílik a bicska a zsebben és szorul ökölbe a kéz.

@donpietrox SZABÁLYTALANUL VÁRAKOZIK FŐÚTON ZÁRÓVONALAT ÁTLÉPVE FORGALOMMAL SZEMBEN ÉS SEBESSÉGET MÉR A FEHÉRGYARMATI RENDŐRKAPITÁNYSÁG CIVIL SZEMÉLYGÉPKOCSIJA ♬ eredeti hang - 𝕯𝖔𝖓 𝕻𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔 🇧🇻

Mit láttunk a felvételen?

a civil rendőrautó, amelyből mérnek, forgalommal szemben áll az úton,

tompított fényszóró felkapcsolva,

a padkától legalább 30-40 centi volt még, szóval akár lentebb is húzódhattak volna, kevesebb helyet foglalva az úttestből,

a szemből érkező járműveknek több estben át kellett lépni záróvonalat, hogy ki tudják kerülni a civil rendőrautót,

kétség kívül a leghatékonyabb pontot választották a méréshez, minden járművet lát a kamera, bár az úgy tűnik másodlagos, hogy ezzel balesetveszélyes szituációt idéznek elő.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük dr. Vágány Tamás ügyvéd véleményét, akinek a szakterülete a biztosítási- és közlekedési jog. Az alábbiakat fogalmazta meg:

„Általános szabály a KRESZ-ben, hogy mindenki, a rendőrségi gépjármű is köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

A fentiek alapján azt lehet vizsgálni, hogy a forgalmat ellenőrző gépjármű indokolatlanul zavarta-e a forgalmat. A videófelvétel alapján az én véleményem szerint a közút adott pontján és módon elhelyezett gépjármű veszélyforrást jelentett a közlekedésre, mert a szemből érkezőket esti látási viszonyok mellett egy váratlan helyzet elé állította, és a kikerülése során a szemközti irányból közlekedő járművektől való távolság jelentősen lecsökkent. A jármű elhelyezésének ez a konkrét módja indokolatlanul zavarhatta a forgalmat.

Fontos azonban, hogy mindebből nem következik az, hogy az így készített felvételek alapján kiszabott bírság önmagában az ellenőrzésben részt vevő jármű elhelyezésének körülményei és esetleges szabálytalansága miatt sikerrel támadható lenne.”

Összegezve a dolgokat, úgy tűnik, a hazai rendőrség semmilyen módszertől nem riad vissza, ha sebességmérésről van szó. Az eset Fehérgyarmaton történt, egy szinte teljesen egyenes szakaszon.

A lényeg, hogy mindig legyetek felkészülve a váratlan helyzetekre: ha azt látjátok, hogy a sávotokban, valaki forgalommal szemben parkol, időben lassítsatok, kikerülésnél indexeljetek. Általános fontosságú, hogy tartsátok be a követési távolságot, ha előttetek történik hasonló, akkor az esetleg megijedt autós mögött is meg tudjátok állni időben, még akkor is, ha a rendőrség idézte elő a balesetveszélyes helyzetet.