Norvégiában már hétköznapi autónak számít a Tesla, gyakorlatilag ez a helyi Suzuki Swift, így a hatalmas flottából pár darabbal extrém dolgok is megtörténnek. A BBC és a The Guardian beszámolója szerint egy Teslával sikerült a helyi fjord vizébe hajtani Oslónál. Az autó hamar elsüllyedt, az utasoknak pedig szerencsére sikerült kijutni az utastérből. Ezzel még nem voltak kinn a vízből, hiszen a fagyos időben a kihűlés is komoly életveszélyt jelentett.

Szerencséjükre épp arra lebegett egy úszó szauna, ami kihúzta a sofőrt és utasát a jéghideg vízből, és szerencsére azonnal meg tudtak melegedni a szaunában. Arról nem szólnak a helyi hírek, hogy a Tesla miért került a vízbe, de végül az autót is sikerült kiemelni a technikának nem túl egészséges sós tengerből.

Az országban piacvezető a Tesla, 2023-ban újabb rekordévet zártak az elektromos autók itt, az eladott új autók 82,4 százaléka volt tisztán elektromos, 2024-re pedig már 95 százalékos részesedést jósolnak a helyi szakemberek.