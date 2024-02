Kezdjük az elején: ahhoz hogy birtokodba jusson egy 2016-os Ferrari LaFerrari 14 futott kilométerrel, 3 950 000-et kell letenned az RM Sotheby’s asztalára. De nem forintban, hanem euróban. A rekordnak számító 5,6 milliárdos ötöslottó főnyereményből épp futná rá, mivel ez az ár forintban nagyjából 1,5 milliárd.

Tehát álmodozni lehet, ha valaki ügyes most szombaton, és eltalál öt számot, akkor erre az autóra is eséllyel pályázhat. A klasszikus Ferrari fehérben, vagyis Bianco Avus fényezésben pompázó gépet 2018-ban állították forgalomba, olyan extrákkal, mint a vörösre fújt féknyergek, fekete 20 colos felnik, telemetriai rendszer pályanapokra, és az alapnál is sportosabb hangzású kipufogórendszer.

Az összes legyártott 499 darab Ferrari LaFerrari kupé különleges darab, ez pedig a 14 kilométeres futással még kiemelkedőbb ajánlat. Fontos tudni, hogy az alacsony futás ellenére rendszeresen karbantartották, a hibridrendszer így is igényelte a törődést, 2022-ben új akkumulátorokat építettek be.

Belül vörössel fűszerezett fekete alcantara kárpitokat találunk, ami nem csak az üléseken, de a műszerfalon és a kormányon is visszaköszön, a pőre karbonszálas műanyag felületek mellett. Az autóban az olaszok egyik legszofisztikáltabb hajtáslánca dolgozik.

6,3 literes lökettérfogatú V12-es motorjához HY-KERS energia visszanyerő rendszert és hétsebességes szekvenciális sebességváltót társítottak. A rendszer összteljesítménye 949 lóerő, nyomatéka pedig 900 Nm. Álló helyzetből 6,9 másodperc alatt gyorsul 200 km/órás sebességre. A végsebessége valahol 350 km/óra felett van. Fékjei sem akármilyenek: elöl 398, hátul 380 milliméteres féktárcsák lassítják.