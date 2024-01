A hétvégén rendezték meg a daytonai 24 órás versenyt, azonban az év első nagyobb autósport-eseményén porszem csúszott a gépezetbe, az idő ugyanis nem járt még le, amikor leintették a versenyt, némi értetlenkedést eredményezve.

Az elhibázott leintés kapcsán később hivatalos közleményt adott ki a versenyt lebonyolító IMSA, melyben leírták, hogy a versenyirányításban elkövetett hiba okán

Így gyakorlatilag rekordgyorsasággal, 24 óránál is rövidebb idő alatt fejezték be a daytonai viadalt anélkül, hogy ennek különösebb oka lett volna, például egy versenymegszakítást eredményező, nagyobb baleset. Nagyjából egy körrel számolták el magukat a versenyirányításnál, azonban a sportszabályzat értelmében a futamnak hivatalosan akkor van vége, ha a kockás zászló leinti a győztest – akár rosszkor történt meg ez, akár nem.

It's time for a new watch! ⌚️

A 24-hour battle comes down to just seconds, and the #Rolex24 goes to @Team_Penske! pic.twitter.com/GrsFHxUirF

— NASCAR (@NASCAR) January 28, 2024