Spanyolországban, Katalónia területén súlyos szárazság tombol, a Riudecanyes-láp pedig gyakorlatilag kiszáradt. Ez a természeti jelenség tett pontot egy 26 éves rendőrségi ügy végére. A mocsár szárazra kérgesedett medrében ugyanis felfedeztek egy Opel Kadett típusú autót, amelyet 26 évvel ezelőtt loptak el.

A Spanyolországban élő francia nő Emi Carrasco így igencsak meglepődött, amikor a közelmúltban megcsörrent a telefon, és a rendőrség közölte, hogy rég elfeledett Opeljét végre megtalálták.

Az autót még 1997. augusztus 5-én lopták el egy családi kirándulás során. A tulajdonos unokaöccse épp az autóban felejtett papucsáért ment vissza a kocsihoz, amikor látta, hogy a kedvelt, első autóként vásárolt Kadettet elkötötték.

Most az autóval együtt meglett a papucs is, valamint a kocsi iratai, ezért is sikerült gyorsan a beazonosítás. Nyilván már túl volt a család a gyász fázisain, de így is kaptak némi okot az aggodalomra: első körben a rendőrség velük akarta eltakaríttatni a roncsot, aminek elmúlasztása bírsággal járt volna. Erre végül nem került sor, mert bizonyítani tudták, hogy 1997-ben feljelentést tettek az eltűnés miatt, így végül a hatóságnak kell majd kiemelnie az öreg autót az iszapból.