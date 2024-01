Időről időre felbukkannak régi videók, amelyeken teljesen őrült versenyeket láthatunk, számunkra nem kevésbé vicces holland kommentárral. A különleges futamok igazán Hollandiában voltak népszerűek, és elterjedésüknek volt egy technikai feltétele. A DAF fejlesztése nélkül nem lettek volna ilyen izgalmasak ezek a futamok, a történet pedig egészen az 1950-es évekig nyúlik vissza.

Hub van Doorne 1958-ban bejegyeztette találmányát, a variomatic fokozatmentes nyomatékváltót. Az addigi technikától teljesen eltérő megoldás elsőként a DAF 600-as kisautóba került beszerelésre. A váltót röpsúlyos automata tengelykapcsoló kötötte össze a motorral, és mivel differenciálmű sem volt, így rögtön kettő kellett belőle.

A megoldás nem volt problémamentes, de mivel megkönnyítette a vezetést, a hollandok szerették, és a DAF-ot felvásárló Volvo típusok (Volvo 66, 343) is megörökölték a technikát. Érdekes mellékhatása volt a megoldásnak, hogy hátramenetben tulajdonképpen ugyanazt a tempót tudták ezek a típusok, mint előre.

Innen már csak egy lépés volt az őrült futamok megszervezése, amelyek garantált szórakozást biztosítottak. Mivel az autók igen nagy tempót tudtak elérni, így elkerülhetetlenné váltak a balesetek, elég volt egy apró kormánymozdulat, hogy az 1960-as évek technikája fejre álljon.

2022-ben a Red Bull csapata is megemlékezett a flúgos futamokról. Max Verstappen az AlphaTauri pilótájával, Juki Cunodával kiegészülve tolt egy múltidéző versenyt. Az 1966-os DAF 1,4 literes motorral hátrafelé is képes elérni a 100 km/óra feletti tempót, ami még egy F1-es pilótának is érdekes élményt jelentett.