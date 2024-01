Kétévente egy centiméterrel nő az újonnan eladott személyautók átlagos szélessége az Egyesült Királyság és az Európai Unió területén, ami főként a szabadidőjárművek terjedésével magyarázható – derült ki a Transport & Environment tanulmányából.

Az EU-ban az új autók tükrök nélküli szélessége a tavalyi év első felében a 180 centiméteres küszöböt is átlépte, ami 2001-től számítva évente fél centiméteres növekedést jelent. Ez amiatt különösen problémás, mert a szélességük így már meghaladja az európai utcai parkolóhelyek előírt minimális szélességét, magyarán el sem férnek anélkül, hogy ne foglalják el részben az úttestet és/vagy a járdát.

A jelentés megemlíti, hogy a gyártók egyre szélesebb SUV-kat és pick-upokat gyártanak; a BMW-nek kapásból négy modellje éri el vagy haladja meg a kétméteres szélességet: az X7 (200 cm), az X5 és az X6 (200,4 cm), valamint az XM (200,5 cm). Az Audi, a Kia, a Land Rover, a Mercedes-Benz, a Porsche, a Volkswagen és a Volvo egyes modelljei sincsenek sokkal elmaradva, a prímet azonban a Dodge RAM viszi. Már 208,5 centiméter az Európába is importált, amerikai terepjáró szélessége, ami csaknem 30-cal több, mint a szabvány parkolóhelyeké.

Attól tartanak, hogy az egyelőre nem annyira drasztikusnak tűnő tendencia miatt az SUV-k szélessége idővel a buszokéval vetekedhet. Ugyanis a személyautók szélessége nincs jogszabályilag szabályozva, vélhetően nem számított erre a tendenciára a jogalkotó. Az Európai Unió ugyamis az 1990-es évek közepén csak a buszok és teherautók esetében húztak meg felső határt, 255 centiméterben.

Az, hogy egyre nő a személyautók szélessége, közlekedésbiztonsági aggályokat vet fel: a tanulmány a baleseti statisztikákra támaszkodva azt írja, hogy

az autók elejének 10 centiméteres emelkedése 30 százalékkal növeli a halálos kimenetel valószínűségét a gyalogos, illetve kerékpáros baleseteknél.

A szervezet arra is kitért, hogy amennyiben a – tükrökkel együtt – 220 centiméter széles SUV-k lepik el az utakat, az annyit jelent, hogy egy 730 centiméter széles úttesten, melynek mindkét oldalán hasonló méretű autók parkolnak, a korábbi 130 helyett már csak 70 centiméter marad egy kerékpárosnak.

Témába vágó cikkében azt fejtegeti a Guardian, hogy az autók szélesedését – az SUV-k térnyerésén kívül – a különböző biztonsági funkciók bevezetése, azaz a légzsákok és a gyűrődési zónák bevezetése is okozhatja. Más kérdés, hogy vezetőiknek is komoly fejfájást okoz, amikor a nagy luxusterepjárókkal alig tudnak leparkolni, és például nem marad hely az utasoknak a be- és kiszállásnál.

Nyitóképünk mesterséges intelligencia alapú képalkotó segítségével készült.