Az 1960-as évek első felében még közel sem volt annyira telített a luxuslimuzinok piaca, mint manapság, a Maserati Quattroporte többek között ennek köszönheti a sikerét. 1963-ban kezdték el a gyártását, azóta pedig hat generációt élt meg, jövőre a hetediket is piacra dobják. Az olasz márka elegáns, mégis sportos négyajtós modellje mindig is sokoldalúnak bizonyult, öt példány azonban szinte biztosan kilóg a sorból.

Nem volt más dolguk ugyanis, mint tüzet oltani, ha arra volt szükség. Ezeket az 1969-ig futott, első generációs példányokat beavatkozó kocsikként alkalmazták az olaszországi Forma-1-es eseményeken.

A képre kattintva galéria nyílik:

A képre kattintva galéria nyílik:

Főként az ereje szólt a Quattroporte mellett, hogy ennyire szokatlan szerepben vessék be: a 4,1 literes V8-as motor 264 lóerős teljesítménye és 370 Nm-es nyomatéka önmagáért beszélt, de 230 km/órás csúcssebességével is kenterbe verte a korszak tűzoltóit. Ennél is combosabb volt a 4,7 literes hajtáslánccal szerelt változat, ami 290 lóerős, 410 Nm-es és 255 km/órás értékekkel tűnt ki.

Az átalakításokat annak idején a Carozzeria Grazia bolognai karosszériaépítő műhely végezte, gyakorlatilag teljesen felül kellett bírálni azt, ahogyan Pietro Frua a tervezéskor elképzelte a típust. Fel volt adva a lecke azzal, hogy szedánból kellett pick-upot faragni, méghozzá anélkül, hogy hozzányúlnának az autó szerkezetéhez. Hogy legyen hely a víztartálynak, az elektromos vízszivattyúnak és a tűzoltó készülékeknek, ezt végül úgy oldották meg, hogy az utasteret az első ülések mögött lezárták, így az eleje érintetlen maradt, és még a klímaberendezésről sem kellett lemondani.

Egészen az 1970-es évek végéig alkalmazták a Maseratiból épített tűzoltóautókat. Miután kivonták azokat a forgalomból, előbb Modenába, majd egy francia gyűjtőhöz kerültek, egy 1967-es, most eladásra kínált darabra pedig 2011-ben csapott le a mostani tulajdonosa. Hat év munkájába került, mire sikerült visszaállíttatnia a tűzoltóként eredeti állapotát, de az eredményt látva minden befektetést megért.

A következő hónap elején az Artcurial árverésén kerül kalapács alá. Becslések szerint 150-250 ezer dollárt fizethetnek érte, ami a jelenlegi árfolyam tükrében 58-96 millió forintnak felel meg.