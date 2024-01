Ügyfelek ezrei kénytelenek várni arra Ausztráliában, hogy megkaphassák a Teslájukat. Ennek oka, hogy nem léphetett be a brisbane-i kikötőbe egy Model Y-okkal megpakolt szállítóhajó, azt ugyanis ellepték a büdösbogarak – a kellemetlen fejleményről a svájci Blick írt.

Hetekig tartó várakozás után végül visszafordították az ausztrál hatóságok a dél-koreai Hyundai Glovis logisztikai céghez tartozó Glovis Caravel teherszállítót, aminek így a biológiai fenyegetettség miatt vissza kell térnie Kínába, azon belül pedig Sanghajba.

Az eredménytelen kártevőirtást is beleértve összesen 72 napot vesztegelt Ausztrália partjainál a szállítmány. Miután a legénység fertőtlenítette az egész hajót, a rakomány a dél-koreai Phjongtheken keresztül indulhatott el újra Ausztrália felé. A több ezer Tesla Model Y-on kívül körülbelül ezer új Kia is található a fedélzeten, így a Kia-ügyfeleknek is várakozniuk kell a kialakult bogárhelyzet miatt.

A fennakadást az Erthesina fullo nevű bogárfaj okozta, magyarán a sárgafoltos büdösbogár. Gyakorlatilag irthatatlan, de legalább gyorsan terjed, főleg a dísznövényekre és a gyümölcsökre jelent veszélyt. Emiatt Ausztráliában fokozott figyelmet fordítanak rá, nehogy megjelenjen a nemkívánatos ízeltlábú a szigetországban.