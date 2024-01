Február 1-jétől több mint az ötszörösére emelik az üzemanyagárakat Kubában, az áremeléstől pedig nem kevesebbet remél a helyi kormány, mint a gazdaság „talpra állítását” – írja a France 24.

Az intézkedés értelmében a benzin literára 25-ről 132 pesóra, a gázolajé 30-ról 156 pesóra ugrik. A mostani árfolyam értelmében a hagyományos, 94-es oktánszámú benzinért 360 helyett több mint 1900 forintot, míg a dízelért 433 helyett 2250 forintot fognak elkérni. Van azonban még egy csavar a történetben: hogy enyhítsék a valutahiányt, 29 benzinkutat fognak nyitni, ahol – elsősorban a szigetországba utazó turisták – kizárólag devizában, azon belül amerikai dollárban fizethetnek a tankolásért.

A drasztikus üzemanyagáremelést az országszerte súlyos gazdasági válsággal indokolják, ami miatt a kormány még decemberben bejelentett egy sor, az alapvető árucikkekre és szolgáltatásokra vonatkozó intézkedést. 2023-ban ugyanis további két százalékkal csökkent a kubai gazdaság, miközben az infláció mértéke elérte a 30 százalékot.

Magyarországon már 41 forint is kiverte a biztosítékot Nagy port kavart az elmúlt hetekben, amikor bejelentették, hogy a hazai kutakon – még ha több esetben is csak két lépcsőben, de– 41 forinttal drágul mind a benzin, mind pedig a gázolaj ára a jövedékiadó-emelés miatt. Január 15-től már minden töltőállomáson az adóemeléssel korrigált árakkal találkozhatnak az autósok: ha addig jelentősebb árcsökkenés vagy -emelés nem lép életbe, a mostani 562 forintos benzin- és 589 forintos gázolaj-átlagárral kalkulálva 580, illetve 610 forint körüli összegek jelenhetnek meg a totemoszlopokon. Újra vonzóvá válhat a benzinturizmus a magyar autósoknak? Január közepétől újabb lendületet kaphat a benzinturizmus,… Ez egyet jelenthet majd a benzinturizmus újbóli beindulásával, legalábbis több szomszédos országban, köztük Horvátországban, Romániában és Szlovéniában is akár több ezer forinttal olcsóbban lehet megúszni egy-egy tankolást.

Vladimir Regueiro pénzügyminiszter hétfői bejelentéséhez Alejandro Gil gazdasági miniszter azt is hozzátette, hogy a továbbiakban nem tartható fenn a – kormányzati beavatkozásnak köszönhetően – jelentősen nyomott ár, mivel más országokhoz viszonyítva „ez a legolcsóbb a világon”. Ez az állítás viszont még a jelenlegi, 400 forint körüli árak mellett sem fedi a valóságot: a Vezess tavaly márciusban összegyűjtötte, hol a legolcsóbb az üzemanyag a világon, és Kuba nem szerepelt az első tíz ország között, ellenben Iránnal vagy Venezuelával, ahol tényleg fillérekért lehet tankolni.

Gil kijelentését Omar Everleny Pérez közgazdász professzor is kijavította: szerinte ugyan globális mércével valóban olcsó lehet az üzemanyag, a kubai fizetésekhez viszonyítva azonban „nagyon drága”. Az elmúlt években az idegenforgalomban és a mezőgazdaságban is jelentős visszaesést produkáló ország helyzetét jól mutatja, hogy a 11,1 milliós népességre már 2022-ben is csak 600 ezer autó jutott. Ez a szám az üzemanyagárak ilyen mértékű feltornázásával tovább csökkenhet.