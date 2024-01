Gyakorlatilag gond nélkül kötöttek el egy 8-as BMW-t egy New Jersey-i benzinkútról az Egyesült Államokban: miközben a gumikba fújt levegőt a tulajdonosa, a tolvaj zavartalanul az autó volánja mögé tudott osonni – írja a történtekről a Carscoops.

Az esetről készült biztonsági kamerás felvételeken látható, hogy miután a férfi lehajolt a jobb első kerék mellé, a háttérben egy narancssárga 3-as BMW-ből szállt ki a tolvaj, aki úgy szállt be az autóba, hogy abból a tulajdonos semmit sem vett észre. Akkor kapott észbe, amikor elkezdtek tolatni vele, és ugyan megpróbált az autója elé lépni, hogy megakadályozza a lopást, de nem sikerült – csoda, hogy nem sodorták el.

[News] Roseland, NJ.— Caught on Video: Man has car stolen while pumping air in his BMW tires near route 280. Happened yesterday Jan 4th.

Beware of your surroundings at all times. Turn off your car and lock it while pumping gas, or putting air in your tires. Things happen faster… pic.twitter.com/gGDw9oBWUn

— PPV-TAHOE – News Journalist (@ppv_tahoe) January 5, 2024