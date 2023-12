A ködös, nedves, nyálkás, hideg időben a rovaroktól nem kell tartanod, nem fogják beteríteni a szélvédőt, ellenben a koszos vízpermettel, amely jobban fog akadályozni a kilátásban, mint néhány rovar. Szóval télen még fontosabb, hogy fel legyen töltve az ablakmosód tartálya.

A mostani időjárásnak a jellegzetessége, hogy a csapadék nem mindig elég az ablaktörléshez, hiszen gyakran nem is esik semmi, csak a többi kocsi által felszórt útvíz landol az üvegen. Így pedig nincs külső vízutánpótlás, amivel tisztára lehetne törölni a szélvédőt az ablaktörlővel, így a koszos vízpermet nagy része rászárad az üvegre, mire elég összegyűlne egy „lapátoláshoz”.

Ilyenkor marad az ablakmosó intenzív használata, ami elég folyadékigényes. Erre gondolva legyen tele mindig az ablakmosótartály az évszaknak megfelelő folyadékkal, és nem árt egy tartalék sem a csomagtartóban, főleg akkor, ha hosszabb útra indulunk. Csak azért ne kelljen megállni, hogy ablakmosót vegyünk. Ne feledd! Ha fényszórómosó is van a kocsidon, akkor erre a pluszfogyasztásra is gondolj, mert ez a rendszer ugyanabból a tartályból táplálkozik, mint az ablakmosó. Vannak olyan típusok, ahol a hátsó ablak mosórendszerét külön tartály táplálja, ennek a feltöltésére is oda kell figyelni.

Az pedig, hogy a rendszámtábla egyenes arányban lesz koszos a szélvédővel, arra nem kell külön felhívni a figyelmed ugye? Rendszeresen nézd meg, nem kell-e letakarítani a táblát, ugyanis az olvashatatlan rendszám miatt a rendőr is megbírságolhat.