Hagyjuk az unalmas karácsonyi ajándékokat, ha nincs ötleted, ne böngéssz tovább a neten felesleges dolgok után! Ha nem tudod pontosan, mit szeretne a másik, akkor az esetek 80 százalékában úgysem a jó meglepetést adod. Ezért adunk néhány ötletet, amire senki nem fogja azt mondani, hogy uncsi dolgot tettél a karácsonyfa alá.

Az egyik legmodernebb hazai vezetéstechnikai pálya, a Drivingcamp három egyedi ajánlatot is bedobott az ünnepi időszakra, nézzük csak:

Double Drive Alap tréning, mert együtt jobb

Ez a vezetéstechnikai tréning azoknak szól, akik közösen szeretnék kipróbálni autójuk határait, és megmutatni egymásnak, mit tudnak különböző szimulált vészhelyzeti szituációkban.

Azon kívül, hogy a műgyantapálya, a vízfalak vagy a rántópad kipróbálása izgalmasak, rettentően hasznos is a rajtuk/velük való gyakorlás. Ha még nem kerültél olyan szituációba az utakon, hogy például vészfékezned kelljen, vagy sosem csúsztál meg, akkor ezek a szimulált szituk remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy emlékképet kapj arról, mi a teendőd ezekben a vészhelyzetekben, mi történik ilyenkor az autóddal és az is, hogyan reagálhatsz élesben. Fontos másodperceket nyerhetsz ezzel a tudással, amin nemcsak a tested és az autód épsége, de akár az életed is múlhat. Mindezt úgy próbálhatod ki, hogy nem egyedül ülsz a kocsiban.

A tréning során az optimális tapadású és a csúszós felületen való autózást is lehet gyakorolni, például:

a fékezést vészhelyzetben,

a kormányzás helyes technikáját és a szlalomozást,

hegyvidéki vezetést lejtőn és a kanyarodás helyes technikáját hajtűkanyarban,

a sodródó jármű feletti uralom visszaszerzését,

az alul-, illetve túlkormányzottság kezelését.

További részletek a tréningről és foglalás.

Alap Tréning, nem csak kezdőknek

Tuti megvan a kellő alaptudásotok a haverokkal, ha vezetéstechnikáról van szó? Ha úgy gondolod, nem ártana egy kis gyakorlás, akkor ez a tréning ideális választás ajándéknak.

Fontos, hogy tudd, a jelentkezők saját autóval vehetnek részt a képzésen, de nem kell aggódni, az autónak nem lesz baja, a pálya nagyon biztonságos. Hogy miért van szükség saját kocsira? Pont azért, mert azzal az autóval a leghasznosabb megtapasztalni a szimulált veszélyes helyzeteket, ami amúgy is napi használatban van. Ha például az, akit befizetsz erre a tréningre manuális váltó fan, akkor nem érdemes nekivágnia automata váltós járgánnyal egy ilyen tréningnek, mert az másképp fog viselkedni a különféle helyzetekben (mondjuk nem fullad le, ha megpördülsz és elfelejtetted kinyomni a kuplungot, ellenben a manuális váltóval szerelt autóval, ami le fog).

Miket lehet gyakorolni az Alap tréningen?

További infók és foglalás.

Gokart ajándékutalvány kollégáknak

Közös program és csapatépítés a cél a kollégákkal tavasszal? Akkor ez tökéletes ajándék választás lesz! Hidd el, sokszor próbáltuk már mi is, és ha többen is szeretitek az autózást és/vagy a motorsportokat a csapatból, akkor egy csoportos gokartozásnál nincs jobb program. Ilyenkor egy kicsit mindenki F1 pilótává válhat, el lehet engedni a hétköznapi sofőrszerepet, és próbára lehet tenni a képességeiteket. A lényeg, hogy egymásra mindig nagyon vigyázzatok, az ütközést kerülni kell!

Bővebben a gokart lehetőségekről és vásárlás.