Még tavasszal bemutatta idei egyik nagy dobását, a CR-V Hybrid Racert a Honda: csak „szörnyetegként” emelgetik a B-csoportos raliautók által ihletett, 800 lóerős verseny-SUV-t, amibe egy-egy – nem is olyan kis – csipetnyi GT3 és IndyCar is került. Hajtását ugyanis ugyanaz a 2,2 literes V8-as motor biztosítja, de a Honda által az IndyCarban használt technika hátsó részét is átültették a projektbe.

Verstappen még májusban, a Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéje előtt kipróbálhatta a Honda CR-V Hybrid Racert, erről azonban a teljes videó csak a napokban került elő, eddig csak részletek jelentek meg a „nagy találkozásból”.

A Red Bull – immáron háromszoros – világbajnok versenyzőjének, ahogy a videón is hallható, elmagyarázták, hogy előbb az elektromos rendszert kell működésbe léptetnie, aztán egy bizonyos fordulatszám felett bekapcsolódik a hajtásba a belső égésű motor is. Innen már csak egy gombnyomás választotta el attól, hogy valóban odalépjen az SUV-nak, természetesen élt is a lehetőséggel a holland.

Olyannyira, hogy mielőtt visszatért volna a bokszutcába, fánkokat is rajzolt a 800 – a videó szerint 750 – lóerős technikával. „Szórakoztató volt. Tetszik, hogy nagyon sokat mozog” – fogalmazott Verstappen a végén. „Úgy gondolom, emellett roppant könnyű blokkolni a hátsó tengelyt, így leváltásoknál néha ráléptem egy kicsit a gázra, hogy rásegítsek. Tetszik a hangja is, ellenállhatatlan.”

Valószínűleg nincs összefüggésben a Homestead-Miami Speedwayen tett kitérőjével, de érdekes módon épp Miamiban vette kezdetét az a tízfutamos győzelmi széria, amivel a szeptemberben rendezett Olasz Nagydíjjal bezárólag történelmet írt Max Verstappen.