Mivel az idei Forma-1-es szezon első amerikai versenyét rendezek ezen a hétvégén, érthetően nagy felhajtás előzte meg a Miami Nagydíj pályán zajló eseményeit – elég csak gondolni a különleges, egyes esetekben kifejezetten extravagáns sisakfestésekre. Meglehetősen korán meg is érkezett a mezőny a floridai metropoliszba, ennek köszönhetően pedig némi kilengésre is volt a lehetőség a kötelező szponzorációs körök során.

A hét elején az Alpine versenyzői, Esteban Ocon és Pierre Gasly kaptak némi ízelítőt a NASCAR világából a Castrolnak köszönhetően, az olajvállalat ugyanis az amerikai sorozatban szereplő RFK Racinget is támogatja. Kedden a Charlotte Motor Speedwayen próbálhattak ki a 2012-es bajnok Brad Keselowski és Chris Buescher hetedik generációs versenygépét, de a két versenyző – a tengerentúli szériában érvényben lévő teszttilalom értelmében – csak szóban adhatott útmutatást az enstone-i gárda párosának a Ford Mustang GT kezelését illetően.

This morning was fun 😋🍩 pic.twitter.com/hEORxDCzc2 — Esteban Ocon (@OconEsteban) May 2, 2023

Négyesben később a csapat bokszmunkájával is jobban megismerkedhettek, sőt, ki is próbálták azt. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ki hogyan teljesített a kerékcsere-kihívás során, ez majd egy négyrészes minisorozatból derül ki a jövőben, amit a Castrol közösségi felületein tesznek közzé.

A Homestead-Miami Speedwayen pedig Max Verstappennek volt jelenése, ahol a kétszeres világbajnok a Honda brutálisan erős, majdnem 800 lóerős verseny-SUV-ját próbálhatta ki, amit nemrég mutattak be. Bizonyos értelemben összvérnek is tekinthető, hiszen a modellt a japán márka B-csoportos raliautója ihlette, ugyanakkor az IndyCarban használt, 2,2 literes V8-as hajtáslánca ihlette. Igencsak sarkosan úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy NSX GT3-ból és az IndyCar-versenyautóból gyúrták össze a CRV-Hybrid Racert, miközben nyilván a Honda CR-V-hez is van köze.

James Hinchcliffe, a hatszoros IndyCar-futamgyőztes a The Race stábját is elvitte egy körre a Honda versenyrészlegének legújabb dobásával. Ebből kiderült, hogy a CRV-Hybrid Racer hibridhajtással is teljesen üzemképes, mielőtt gombnyomásra működésbe lépne a V8-as belső égésű motor, de alapvetően rásegítő funkcióval bír.

Today’s vehicle of choice… the CR-V Hybrid Racer 😍 AKA… “The Beast” 🤘 pic.twitter.com/P98ISmR6Ne — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023

A jövőben hasonló elven működő motorokat terveznek bevezetni az IndyCarban is, ám a végső részletekről egyelőre nem sikerült megállapodni a Chevrolet-vel és a Hondával, így még 2024-ben is maradnak a mostani erőforrások.

Az eddig kiszivárgott információk alapján valószínű, hogy a jövőben az IndyCar push-to-pass előzéssegítő rendszerét fogja működtetni, ami manualitását tekintve szinte úgy működik, ahogy annak idején az F1-ben a KERS-t, vagyis a mozgásienergia-visszanyerő rendszert használták. Jelenleg nagyjából plusz 60 lóerőt biztosít a rendszer 200 másodperc erejéig, a jövőben azonban ezt 100 lóerőre emelnék.