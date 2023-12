A mesterséges intelligencia volt 2023 legforróbb témája, a gépi tanulással trenírozott algoritmusok az élet minden területén felütötték a fejüket, fejlődési sebességük pedig szédítő mértékű. Helyettünk rajzolnak, festenek zseniális képeket, készítenek fotórealisztukus alkotásokat, zenéket, utánozzák tökéletesen híres emberek hangját, és oldanak meg bonyolult számításokat. Az új iparág értékét 241 milliárd dollárra becsülték 2023-ban, ezt az összeget pedig inkább meg sem próbáljuk forintra váltani.

Ennek az egésznek a zászlóshajója az OpenAI, ami a közelmúltban a vezetésében kialakult botrányos helyzettel került a hírekbe.

Egy hétvége alatt kirúgták a vezérigazgatót Sam Altmant, majd öt nap alatt három vezérigazgató fordult meg a cégnél, ez idő alatt pedig több száz dolgozó lengette be a felmondását. A helyzet megoldása végül szappanoperába illő fordulatok után Sam Altman visszatérése lett.

Az idegileg megterhelő napok után a 38 éves cégvezető vélhetően némi feltöltődésre vágyott, valamire ami kitisztítja a gondolatait. Erre pedig nincs jobb eszköz egy McLaren F1-esnél. Kalifornia egy átlagos benzinkútján videózták le, ahogy beáll az alsó hangon hétmilliárd forintot érő ritkasággal.

