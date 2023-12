MEGÁLL AZ ÉSZ #28 "PIROUETTE Á LA M3" ☃ Lassan itt a karácsony és sokan Diótörő balett- lázban égnek. 🤷‍♂️ Na most nem tudjuk, hogy a videóban látható autóban éppen Csajkovszkij Virágkeringője szólt-e, de az fix, hogy olyat pördült, amit egy balett táncos is megirigyelt volna. 🌨 A pálya sónedves volt, mivel a hókotrók előtte takarították és sózták az utat. 🚗 Vélhetően nyári gumival közlekedett a sofőr és folyamatosan tapasztaljuk, hogy sokan vannak az utakon, akik még mindig nem cserélték le a nyári gumit télire. ‼ Télen minden előkészület és vezetés közbeni mozdulat extrán fontos! - aki még nem tette, a lehető leghamarabb váltson téli gumira! - csak úgy indulj el, ha a szélvdő teljes egészén kilátsz! - ha elkezd párásodni az ablak, azonnal kapcsolj klímát, hogy kiláss! - az aktuális út-és látási viszonyoknak megfelelően kapcsolj lámpát az autón! - jóval az indulás előtt tervezd meg az utadat! - csökkentsd a sebességet! - növeld a követési távolságot! Emberünk szalagkorlát sérülést okozott, viszont nem is szólt. Ami azért gond, mert ezzel a többiek biztonságát is kockáztatta, hiszen így nem tudtunk azonnal beavatkozni és megjavítani a szalagkorlátot. 👷 A közlekedés társas-játék! Mindenkit hazavárnak! Vigyázzunk egymásra! #mkif #azorszagutja