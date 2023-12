Tekintve, hogy annak idején több mint 21,5 millió példányt gyártottak belőle, hosszú évtizedeken át az utak meghatározó karaktere volt a Volkswagen Bogár. Annak ellenére, hogy már 20 évvel ezelőtt befejezték a gyártását, a mai napig előkerül egy-egy kiváló állapotnak örvendő gyöngyszem, egy 1979-es példány azonban más miatt emelkedik ki.

Habár Mexikóban gördült le a gyártósorról, a németországi Alsó-Frankóniában került a rendőrség állományába, ahol hét éven át, egészen 1986-ig szolgált. A 2000-es években felújították, majd 2014-ben importálták az Egyesült Államokba, ahol a közelmúltban új dobfékekkel és gumikkal szerelték fel.

A képre kattintva galéria nyílik:

A tengerentúlon már nem kellett a közjót szolgálnia, ennek ellenére a reflektorfénybe került a Bogár, hiszen Jay Leno is vezette, továbbá egy netflixes talk-showban is szerepelt, ami 2012 és 2019 között tizenegy évadot élt meg.

Járőrautóként a klasszikus zöld-fehér festést kapta meg, az ajtókon pedig a bajor állami rendőrség címere utalt rá. A kék villogót – két hangszóró kíséretében – a Bogár tetejére helyezték, míg a Bosch szirénákat az első lökhárító alá rejtették. Annak ellenére, hogy egy lassan 45 éves autóról van szó, kitűnő állapotnak örvend, csupán egy-két esztétikai hiba fedezhető fel a karosszérián, míg a lökhárítón a korrózió jelei mutatkoznak meg.

Az eredetiség köszön vissza a beltérben is, így még a rendőrségi felszerelés, tehát a Telefunken rádió, valamint a hangszórók és szirénák kezelőszervei is az öreg Volkswagen részét képezik. Ezt leszámítva minden olyan, mint egy hétköznapi példányban, amit a barna szövetülések tükröznek, amik egyes részein kopottak, sőt, a vezetőülés – vélhetően egy cigarettacsikkel – ki is égették, de szakadás is található a borításán.

Figyelembe véve, hogy 1,2 literes, soros négyhengeres motorjában – kiviteltől függően – alig 30-40 lóerő lakozott, joggal gyaníthatjuk, hogy a Bogárnak elsősorban nem autós üldözésekben vagy vészhelyzetekben kellett állnia a sarat. Értékéből azonban látszólag ez nem vesz el sokat, hiszen jelen sorok írásakor, két nappal a Bring A Traileren futó árverés vége előtt 23 ezer dollár, azaz több mint 8 millió forint a legmagasabb ajánlat.