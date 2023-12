Bár később jött, mint vártuk, de megérkezett a tél és ez az utakon, az autózásban is változásokat hoz. A téli autózás még a gyakorlott vezetők számára is jelenthet kihívásokat, és nem is csak a hó helyzetben kell jobban figyelni, mert a téli vezetés számos egyéb veszélyhelyzetet is tartogat.

A nyári gumikat +7 fokos minimum napi átlaghőmérsékletig ajánlják a gyártók, de miért éppen hét fok alatt nem ajánlott már a nyárigumi?

A választ a meteorológiában kell keresni: 7 fok átlaghőmérséklet alatt sokkal valószínűbb, hogy akadnak már olyan napszakok, amikor fagypont alá eshet a hőmérséklet, az úton pedig jeges, csúszós foltok alakulhatnak ki. Ilyen körülmények között a nyári gumik keményebb keveréke már nem biztosítja az elvárható tapadást, kezelhetőséget, amivel úgy saját, mint a többi közlekedő biztonságát is garantálni lehet a gumik szempontjából. Mindezen körülményekkel egyre több autós is tisztában van, ezt mutatja a Goodyear 9 európai országban végzett reprezentatív felmérése is, amelynek középpontjában a téli autózási szokások álltak. Az eredményekből nem csak az általános trendek rajzolódnak ki, hanem néhány érdekes részlet is.

10-ből 8-an a téli gumiban bíznak, de a téli biztonságért többet is teszünk

Az autósok 79%-a értékelte egy tízes skálán 8, vagy annál magasabb mértékben a megfelelő abroncsok szükségességét a magabiztos téli vezetéshez. Ezen kívül már a beülés előtt is különféle praktikákat alkalmaznak a sofőrök, hogy nagyobb biztonságban érezhessék magukat az út során. Ezek közül a leggyakoribb az üvegfelületek tisztára kaparása (52%), valamint az utazás előtt az időjárásra való felkészülés (39%). Minden harmadik autós megnézi az abroncsok nyomását, illetve az autósok negyede ellenőrzi a gumik profilmélységét is.

Az autó tulajdonságai mellett a vezetési stílust és sokan téliesítik: a megkérdezettek 63%-a érzi magabiztosabbnak magát, ha télvíz idején nagyobb követési távolságot tart, 56%-uknak a csökkentett sebesség, 44% számára pedig a megnövekedett menetidő bekalkulálása az utazásba az, ami nagyobb biztonságérzetet ad a veszélyesebb útviszonyok esetén.

Sokat számít a rutin

Nem meglepő módon az országonkénti lebontásból kirajzolódik, hogy az olyan országokban, ahol gyakori a szélsőséges, havas időjárás, kevésbé aggódnak az ilyen viszonyok miatt a sofőrök, mint az enyhébb éghajlatú országokban. Az egyébként is gazdagabb autózási kultúrájú Finnországban csupán az autósok 12%-a jelezte, hogy bizonytalanabb havas útviszonyok esetén, míg Franciaországban ugyanez az arány 34%, őket követik a lengyelek 26%-kal. A skandináv országokban a felkészülést is jobban igényli az időjárás: a finnek 72%-a, a norvégok 59%-a, illetve a svédek és dánok 57%-a lekaparja a jeget a szélvédőről és ablakokról indulás előtt.

A legnagyobb téli stresszfaktort a külső tényezők jelentik: az autósok 12%-a egyáltalán nem ül autóba, ha veszélyesebbé válnak az útviszonyok

Azonban a legtöbben úgy látják, hogy nem csupán saját magunkon múlik a biztonság. Mint a felmérésből kiderült, a legnagyobb stresszforrást nagyrészt külső tényezők jelentik, ezek között az első a jeges útfelület, második helyre pedig az autójuk felett uralmukat elvesztő sofőrök veszélye került.

A saját autónk feletti irányítás elvesztése csupán hatodikként szerepel a stresszforrások között, olyan környezeti tényezők után, mint a csökkent látótávolság, vagy a csúszós, nedves útfelület. Az autósok 12%-a azonban úgy nyilatkozott, hogy veszélyes útviszonyok esetén egyáltalán nem ül volán mögé.

A pszichológus szerint a sofőr kipihentsége az egyik legfontosabb faktor

A nyers adatok elemzése mellett a Goodyear egy svéd pszichológust, David Waskurit is segítségül hívta a teljesebb kép kialakításához, aki arról osztott meg néhány gondolatot, hogy miként tudunk hatékonyan felkészülni a biztonságos vezetésre a nagyobb kihívást jelentő útviszonyok mellett.

A pszichológus szerint az autó technikai felkészítése után az első és legfontosabb szempont az éberség és kipihentség, ugyanis a balesetek túlnyomó többsége emberi figyelmetlenségből fakad, ez pedig hatványozottan igaz, amikor az útviszonyok és időjárási körülmények miatt még kisebb a vezetési hibák korrekciójának lehetősége. Természetesen itt nem arról van szó, hogy a mindennapi munkába járás előtt jelentős időt kellene az ágyban töltenünk – bár ebben az esetben is fontos a kipihentség, a tanács inkább arra az esetre vonatkozik, hogy a téli vakáció többórás vezetése esetén ne folytassuk éjszakába nyúlóan a csomagolást, hanem megfelelően pihenjük ki magunkat.

Hasonló tanácsokat fogalmazott meg Sonia Leneveu, a Goodyear európai fogyasztói marketingigazgatója is. “A váratlan időjárási helyzetek, mint például a jeges útfelületek valóban kihívást jelenthetnek, de vannak olyan megoldások, amikkel jelentősen csökkenthetjük az ezektől való félelmünket. A megfelelő minőségű téli abroncsok vásárlása mellett ilyen lehet az utunk elején egy próbafékezés, amivel felmérhetjük, hogy autónk hogyan viselkedik egy erősebb fékezés esetén, vagy a fényszórók megtisztítása, amivel biztosíthatjuk, hogy látni és látszani fogunk. Ezek mind egyszerűek és gyorsan elvégezhetőek, mégis biztonságosabbá tehetik az utazásunkat” – mondta el a szakember.