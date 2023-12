Két éven belül minden a tizenhat németországi tartomány fővárosban bevethető lesz a Survivor R páncélozott jármű, a Rheinmetall ugyanis addigra szállítja le a múlt évben megrendelt 55 darabot – írja a Zsaru Magazin.

A „túlélőnek” nevezett gépekből – melyekből korábban már vásároltat hatot – a regionális központi rendőrségek különleges egységei is kapnak egyet-egyet; ezekkel az 1964 óta nyúzott TM-170-eseket fogják leváltani. A cél az, hogy a 84 milliós országban terrorelhárítást, oszlatást és elrettentést igénylő helyzetekben bárhol és mihamarabb készenlétben álljanak.

A 340 lóerős, négykerék-hajtású monstrumnak még akkor sem akadály a 100 km/órás tempó, ha a sofőrrel együtt 11 kommandós van a fedélzetén.

A gyári adatok szerint egy tank gázolajjal 800 kilométert képes megtenni.

Amellett, hogy hermetikusan zár, speciális, belső keringetésű légszűrő és -frissítő szellőzőrendszere még a levegőbe juttatott biológiai fegyverekkel szemben is védelmet nyújt, ahogy a sugárzó anyagokat sem engedi be az aknák elől is védő utastérbe.

Hő- és lövedékálló gumijai a lángoló barikáddal is megbirkóznak, amihez tolólap és úgynevezett döfőorr dukál. Ha kell, a 30 fokos emelkedőt is megmássza, mi több, 17 fokos szögig oldalra is képes dőlni, csak utána borul. Lövedékálló szélvédőjét a magas nyomású mosórendszer fél másodperc alatt letakarítja. Páncélzata az AK-47-es gépkarabéllyal, valamint a szárazföldi aknával szemben is ellenálló. Figyelőtornyánál a géppisztolyos álláson egy Krauss-Maffei Wegmann FLW 100 távirányítható sorozatlövő kapott helyet.

Több mint tíz éve fejlesztik az MAN-TGM teherautó futóművére a guruló erődöt, ami a német Rheinmetall MAN Military Vehicles és az osztrák Achtleitner közös projektje, amit a következő 30 évben használnának a német hatóságok.