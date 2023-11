Thaiföldön is vannak magánmentők, ahogy az itthon is megszokott. Egészségügyi szolgáltatást nyújtó cégek, betegszállítók, speciális mentőt üzemeltetők járművei segítik a betegeket. Az ázsiai országban viszont ezen a téren is lazább a szolgáltatás. Gyakorlatilag bárki felcsaphat mentősnek, ha van egy furgonja, sőt akár egy platós teherautó is elég.

Kicsit olyan ez, mint egy futárszolgáltatás, a beteg hívja a számot, a magánmentő pedig siet, ahogy csak bír. A kiérkezési idő lerövidítését pedig motortuninggal is elősegítették a tulajdonosok. Ez a szokás pedig elterjedt, majd versengéssé vált, ami a gigantikus turbóval ellátott helyi dízel csónakok után már nem is akkora meglepetés.

Úgy tűnik a helyiek imádják a lóerőket és a gázolajat, a kettőt pedig bárhol össze tudják hozni, akár a mentők világában is. A motorteljesítmény mellé ültetett, kemény futómű is jár, nagyobb fékekkel, szélesebb abroncsokkal, amolyan Halálos Iramban stílusban.

Sőt, ezeknek a gépeknek külön gyorsulási versenyt is rendeznek, ahol a legelszántabb mentősök mérik össze tudásukat. Vannak olyan darabok, amelyek tényleg szolgálatban állnak, bármikor indulhatnak a betegért, ugyanakkor 14 másodperces időt tudnak negyed mérföldön. Őrület.