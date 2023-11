Vadon élő elefántcsorda esett neki egy autónak Malajziában, miután azzal elütöttek egy, a csoporthoz tartozó elefántbébit – írja a helyi hatóságok közlése nyomán a CNN.

Tájékoztatásuk szerint a vasárnap esti elefánttámadásra azután került sor, hogy a főúton átsétáló kis elefánttal nem tudták elkerülni az ütközést a ködös időjárási viszonyok között. A történteket látva a másik öt elefánt azonnal az autó felé rohant, és elkezdték taposni az autót. Csak azután hagyott fel a retorzióval a csorda, amikor az elefántborjú az ütközés után feltápászkodott az útról – jelenlegi állapotáról nem közöltek további információkat.

