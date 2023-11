Autók lökhárítóit és sárvédőit szaggatta le egy kutyapár egy houstoni használtautó-kereskedésben Texas államában (USA), amit annak térfigyelő kamerái is rögzítettek. Három éjszakán is megjelent a két négylábú, „visszaeső bűnözőkként” öt autóban tettek kárt, melynek mértéke a becslések szerint alsó hangon 100 ezer dollár, azaz 34,7 millió forint, de akár elérheti a 350 ezer dollárt is, ami a jelenlegi árfolyamon 87 milliónak felel meg.

„Soha nem gondolná az ember, hogy ekkora ereje van egy kutyának, hogy így megrongáljon egy autót” – nyilatkozta az ABC13-nek a G Motors értékesítési menedzsere. Elmondta, először azt hitték, farkasok rongáltak a kereskedés területén, de a térfigyelő kamerás felvételekből egyértelművé vált, hogy pár kutya volt a ludas. Gaby Fakhoury hozzátette: az okozott anyagi káron felül félő, hogy a sérülések a potenciális ügyfeleket is elriaszthatják.

A kereskedésnek ráadásul meg van kötve a keze a helyzetben, a feljelentés ellenére ugyanis polgári ügynek kezeli az ügyet, amíg a kutyák emberben nem tesznek kárt. Azt javasolták a hatóságok a kereskedésnek, hogy alkalmazzon magánnyomozót, aki hazáig követi a kutyákat – ha sikerül megtalálni a gazdájukat, kártérítési per indítható ellene.