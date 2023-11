Mindent elkövettek annak érdekében, hogy Finnországban összehozzák a leglátványosabb showt, amit autók fényszóróinak le- és felkapcsolgatásával össze lehet hozni. A bravúr – amiről az Autoevolution számolt be – a Tesla Light Show csapatának jött össze, miután az egy hónapon át szervezett eseményen 687 Tesla-tulajdonos jelent meg.

Színes, a Model 3-tól a Model X-ig terjedő felhozatal szolgáltatott látványos fényjátékot, amivel – a jelek szerint – új világrekordot állították fel, a korábbi, szeptember óta élt csúcs ugyanis 255 németországi tesláshoz köthető. Helsinkiben azonban nem bízták a véletlenre a rekorddöntési kísérletet, ezzel együtt az ösztönzést sem, a kezdeményes mögé ugyanis több nagyvállalat is beállt:

a Michelin ingyen – és minden Teslával kompatibilis – gumiszettet,

egy helyi szálloda ingyenes éjszakai szállást,

míg a Tesla finn importőre egy tesztvezetést ajánlott fel a megújult Model 3-mal.

A Helsinkivel szomszédos városban, Espooban megszervezett fényjátékról videó is készült:

A grandiózus show alatt két zeneszámot is lejátszottak; az egyik az Everybody Wants To Rule The World volt a Tears for Fearstől, amit a Darude ikonikus száma, a Sandstorm követett. A fényjáték végzetével a tömeg tapsolt és ujjongott örömében.