A fizika törvényeivel dacolt a brit kaszkadőr, aki (újabb) Guinness-rekordot döntött azzal, hogy két kerékre állítva olyan szűk résen fűzött át egy pick-upot, ami eddig másnak nem sikerült. Paul Swift a korábbi csúcsot egy centiméterrel túlszárnyalta, vagyis a 2026 mm-es szélességű Ford Ranger Raptort úgy vezette, hogy a két akadály közötti űr csupán 88 centiméter volt.

Swift azt állítja, komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, noha nagy tapasztalat van a háta mögött – a rekorddöntést néhány sikertelen próbálkozás előzte meg. Bár a 44 éves brit férfi kételkedett abban, hogy sikerrel járhat egy szériamodellel, a Fordról úgy nyilatkozott, hogy „elpusztíthatatlan”. A dolgát ráadásul a szél is megnehezítette, a Ranger Raptor méretei miatt pedig meg kellett erősíteni a rámpa azon oldalát, mely a pick-up bal oldalát a levegőbe emelte – írja a Carscoops.

A kaszkadőr hétéves kora óta kísérletezik a két keréken vezetéssel, először még a családi házuk kertjében a fűnyíróval. Azóta több Guinness-rekordot is felállított Swift: például minden eddiginél szűkebb parkolóhelyre állt be elektromos autóval, de ugyanígy helytállt motorkerékpárral való „fánkozásban”, valamint abban, hogy öt autós mutatványt a legrövidebb idő alatt mutatott be.