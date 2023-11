1938-as bemutatkozását követően – népautóként – évtizedeken át az autóipar meghatározó szereplője volt a Volkswagen Bogár, amit az is bizonyít, hogy 2003-ig több mint 21,5 millió példány készült belőle. Annak ellenére pedig, hogy már 20 éve nem gyártják, a mai napig előkerül egy-egy meglepően kiemelkedő állapotú példány.

A Bogár viszont még ennyi idő távlatában is képes meglepetést okozni: a dél-afrikai 3L Engineering and Design beavatkozásának köszönhetően szokatlan, eddig többnyire ismeretlen oldaláról mutatkozott be a típus. Nyilvánvalóan a V8-as motor adja a legnagyobb löketet a V8 Stealth Beetle-nek, ugyanakkor a tuning nem csak a gyengébb, 1,1-1,6 literes lökettérfogatú, négyhengeres motorok száműzésére terjed ki.

Több alkatrészt, például a felfüggesztést és a fékrendszert is a BMW M5-ből használják fel a rekonstrukció során, melynek során a legtöbb munka az alvázzal és a karosszériával akad. A teljesen alumíniumból készült szerkezet több merevítést, de még motor-betekintő ablakot is kapott. Mivel a nagyobb motornak a helyigénye is nagyobb, a tuning során a klasszikus Volkswagen kétülésessé, míg a kialakítása középfarmotorossá válik.

Persze, nem utolsó szempont az sem, hogy többféle motorból is választhatnak az ügyfelek, így a Bogarat korai generációs Corvette-, valamint 4,2 literes, korábban RS4-ben vagy S6-ban használt Audi-hajtásláncokkal is meg lehet bolondítani, amiket a Getrag hatfokozatú manuális váltójával párosítanak.

A dél-afrikai vállalat a nagyszabású átalakítások közben igyekszik ügyelni rá, hogy a Bogárra hatóságok se nézzenek ferde szemmel a megrendelő országában.

Mindennek azonban vaskosan megkérik az árát: az ötödik generációs Corvette-blokkal felvértezett Bogár 92 ezer dollárba kerül, ami a mostani árfolyamon közel 32 millió forintnak felel meg, ráadásul az összeg a szállítási költségeket sem foglalja magába. Ennél olcsóbb és drágább alternatíva is létezik: az Audi V8-asával szerelt konstrukcióért „csak” 85 ezer dollárért, átszámítva 29,5 millió forintot kérnek el, miközben saját Bogarak építését is vállalják, amik motor és vezérlés nélkül is akár több tízmillió forintos tétel.

Az árban – a szállítás mellett – a különféle kiegészítők sincsenek benne, azokat viszont kevésbé elrugaszkodott áron kínálják: még a bukókeret a legdrágább extra, ami 7000 dollárt, azaz nagyjából 2,5 millió forintot kóstál. A légkondicionálót 4000 dollárért (kb. 1,4 millió forint), a Nappa bőrüléseket pedig 2500 dollárért (kb. 900 ezer forint) szerelik be, a széles hátsó sárhányók pedig 510 dollárért, azaz kevesebb mint 200 ezer forintért érhetők el.

Mindazonáltal ezért az összegért az akusztikai élmény felől nem lehet kétség: