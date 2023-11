Sorolj be időben és figyelj a többi közlekedőre Nemrég két kamion ütközött az M0-s autóúton. Eddig ez egy sima útinformos hír. 📰 Ugyanakkor ha megnézzük a forgalomfigyelő kameránk felvételeit, jól kivesézhetjük, miért következett be a baleset. 📹 A felvételek alapján az látszik, hogy egy személyautós viszonylag rossz ritmusban sorolt be egy kisteherautó elé, aki fékezett, emiatt a mögötte lévő két kamionnak is a fékre kellett lépnie, ők azonban összeütköztek, ráadásul az első kamion sofőrje nem volt bekötve, így meg is sérült. A kisteherautó ugyan megnézte, hogy mi történt, de elhajtott a helyszínről, ekkor a balesettől néhány méterre dolgozó, szalagkorlátot javító csapat sietett a balesetben résztvevők segítségére. 👷🏻‍♂️ Az ilyen esetek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyeljétek a forgalmat, egy esetleges munkavégzéshez, balesethez kapcsolódó korlátozást, előjelzést, soroljatok be időben és tartsatok megfelelő követési távolságot, hogy ha baj történne az előttetek haladóval, legyen helyetek és időtök reagálni. Vigyázzunk egymásra! 🙏🏻 #magyarkozut #kozut #kozutkezelo