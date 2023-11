A 2000-es évek egyik legjobb sportautója a Honda S2000, a szériaváltozat a vállalat ötvenedik születésnapján, ’99 áprilisában debütált. Négykerekű motorkerékpárnak is hívták, bármennyire is furcsán hangzik, mert az F20C kódjelű négyhengeres motor bizony szereti a fordulatot. Piactól függően 237 vagy 247 lóerős változatban volt elérhető kezdetben, ezt a teljesítményt ráadásul 8300-nál adta le, mellé 208 vagy 218 Nm nyomaték társul 7500-nál.

Majdnem ugyanaz mégis más

Az „AP1” és „AP2” kódok nem csak a modellfrissítéseket jelölik. Ezek a kódok valójában a gyártási platformra utalnak, ahol az „AP” a „Automobile Project” rövidítése. A két verzió között külsőre kevés, technikailag viszont számos különbség volt. Az AP1 volt a kezdeti modell, amelyet 1999-ben mutattak be, és 2003-ig gyártásban maradt.

Az AP2 más motorral, más felfüggesztéssel, más gumiabroncsokkal érkezett, és volt egy pályaorientált változata is, amelyet Honda S2000 Club Racer vagy CR néven ismertek, de ez pokoli ritka, csak 599 darab készült belőle. Ugyanakkor csökkent a legendás kétliteres motor maximális fordulatszáma, a frissítéssel 9200 fordulat/percről 8200-ra. Cserébe alacsonyabb fordulaton nyomatékosabb lett a motor. A váltóáttétel is változott, az AP2 fokozatai rövidebbek, de a végsebességet ez nem befolyásolja.

Változott a futómű hangolása, beleértve a kerékfelfüggesztési pontokat és a stabilizátor rudakat, nőtt a kerékméret is 16 colosról 17 colosra. Ezzel finomabb irányíthatóságot, nagyobb stabilitást nyertek a mérnökök, az AP2 kezelhetőbb határhelyzetben mint az elődje.

Kézműves munka

A Honda S2000-et nem futószalagon, hanem a Tochigi gyárban, szinte kézzel készítették, ahol a Honda legexkluzívabb modelleit, például az NSX-et is összeszerelték. A Tochigi gyárban dolgozó szakemberek magas szintű képzettséggel és tapasztalattal rendelkeztek. A gyár válogatott, elkötelezett szakemberei kézzel szerelték itt össsze az autókat. Ez a folyamat magasabb szintű precizitást és minőségellenőrzést tett lehetővé, mint a tömeggyártás során.

A gyárban dolgozók büszkék voltak arra, hogy minden egyes S2000-es, amely elhagyta a gyárat, tökéletes állapotban volt. Amikor a Honda bejelentette, hogy leállítja az S2000 gyártását, a Tochigi gyárban dolgozók különleges búcsúceremóniát tartottak az utolsó modell elkészültekor, ami mutatja, mennyire közel álltak a szívükhöz ezek az autók.

Díjnyertes motor

A Honda S2000 erőforrását az egyik legjobb négyhengeres motorok között tartják számon, és a „International Engine of the Year” díjat is elnyerte a 2 liter alatti kategóriában négy egymást követő évben, 2000-től 2003-ig.

F1-et idéző fényezés

Az S2000-ben kapható volt egy különleges „New Formula Red” szín, amely kifejezetten erre a modellre lett kifejlesztve, és a Honda versenyautóinak színeit idézi. Ez a szín sokat dob az amúgy is magas vételáron, ezt a vibráló vörös színt sokan keresik.

Rejtett utalás a rajongóknak

A Honda S2000-ben egy rejtett „H” betű található a műszerfal közepén, a sebességmérő és a fordulatszámmérő között. Ez a dizájnelem egyfajta rejtett üzenet a Honda rajongói számára, és a cég hagyományos logójának egy diszkrét megjelenítése. A „H” betűt úgy tervezték, hogy csak bizonyos szögekből és fényviszonyok mellett legyen látható, ami egy különleges és személyes vonást az autó belső terének. Az ilyen apró részletek teszik igazán egyedivé a Honda S2000-et, és mutatják meg a gyártó odafigyelését és elkötelezettségét a részletek iránt.

Különleges kivitelt kapott Japán és Amerika

Csak belpiacra készült a Type S, ami ugyanaz mint az USA piacra szánt CR elnevezésű kivitel, ami több ponton eltért a „mezei” S2000 szériától. Egyedi aerodinamikai csomaggal rendelkezett, amely magában foglalta az újratervezett első és hátsó spoiler-t, igen termetes szárnyat kapott hátra. A CR a Club Racer rövidítése, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy ezeket a roadstereket a versenypályás használatra készítették fel.

Közvetlenebbre áttételezett kormány, új kipufogórendszer, keményebb felfüggesztés, szélesebb gumik és persze a látványos lökhárító, a hátsó szárny meg a dupla púp az ülések fejtámlái mögött. Ezek mind a sima S2000-nél 41 kg-mal könnyebb Club Racer sajátosságai. A motor itt 2,2 literes, 237 lóerővel és 218 Nm nyomatékkal.